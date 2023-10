Verweigerter Handschlag: Unions Fofana entschuldigt sich

David Fofana hat sich bei Union-Trainer Urs Fischer entschuldigt. © Matthias Koch/dpa

Union-Stürmer David Fofana verweigert nach seiner Auswechslung den Handschlag. Später entschuldigt er sich. Trainer Urs Fischer kündigt ein Gespräch an.

Berlin - Union Berlins Stürmer David Fofana hat sich bei seinen Teamkollegen und Trainer Urs Fischer für sein Verhalten nach seiner Auswechslung entschuldigt.

„Diese Geste war nicht beabsichtigt und stellt in keiner Weise meine Einstellung dar. All dies ist aus Frustration entstanden, weil ich dem Team weiterhin helfen wollte, ein positives Ergebnis zu erzielen“, schrieb der Ivorer auf Instagram nach dem 0:1 in der Champions League gegen den SSC Neapel.

Fofana war nach seiner Auswechslung in der 70. Minute ohne Blickkontakt und Handschlag an Fischer vorbeigegangen, was den Schweizer sichtlich ärgerte. Später redete Geschäftsführer Oliver Ruhnert auf der Ersatzbank mit dem Angreifer. Auf der anschließenden Pressekonferenz hatte Fischer ein Gespräch mit Fofana angekündigt.

Kapitän Christopher Trimmel wollte den Vorfall nicht überbewerten. „Solche Situationen mit David kommen im Fußball auch vor“, sagte der Österreicher. „Wichtig ist nur, wie er drauf reagiert. Ob er sich entschuldigt oder nicht.“ dpa