„Ihr könnt draußen bleiben und am besten nie wieder kommen": VfB-Fans schimpfen über andere Anhänger

VfB-Fans verlassen bereits vor dem Ende des Spiels gegen den BVB die Mercedes-Benz Arena. © Hermes/Twitter

Mit dem 3:3-Remis gegen Borussia Dortmund ist der VfB Stuttgart im dritten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage geblieben. Doch manch ein Stadionbesucher verpasste die irre Schlussphase, in der Silas in der letzten Aktion des Spiels den Ausgleich besorgte.

Stuttgart - Bislang hatten die Fans des VfB Stuttgart in dieser Saison noch nicht viel zu feiern. So taumelte der Klub lange fast wehrlos dem dritten Abstieg innerhalb von sieben Jahren entgegen. Doch zuletzt konnte der Verein für Bewegungsspiele eine Trendwende verzeichnen: Seit Trainer Sebastian Hoeneß das Amt von Bruno Labbadia übernommen hat, gab es für die Schwaben keine Niederlage mehr.

Der VfB Stuttgart sendet Lebenszeichen

Erst zog der VfB nach einem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg ins Halbfinale des DFB-Pokals ein, bevor Stuttgart auch in der Bundesliga beim VfL Bochum mit 3:2 gewann und somit einen Befreiungsschlag landete.

Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund hielt die Serie an – und wie. In einem Spektakel-Spiel erkämpften sich die Schwaben schlussendlich ein 3:3. Erst wandelte Stuttgart einen 0:2-Rückstand in ein 2:2 um, kassierte aber in der zweiten Minute der Nachspielzeit erneut einen Rückschlag zum 2:3. Dann wurde es richtig irre und Silas glich mit der letzten Aktion des Spiels zum 3:3 für den VfB aus.

Ein wahnsinniger Schlusspunkt, den manch ein VfB-Fan nicht mehr mitbekam. Wie ein Video zeigt, das in den sozialen Netzwerken herumging, hatte nämlich schon manch ein Anhänger vor dem 3:3 das Stadion verlassen. Einige stürmten schließlich wieder zurück in die Arena, als sie bemerkten, dass ihrem Lieblingsverein doch noch ein Treffer gelungen war.

Im Fanlager des VfB Stuttgart kommen die vermeintlich untreuen Anhänger nicht gut an

Bei Twitter ärgerten sich im Anschluss viele VfB-Fans über die Anhänger, die nicht mehr an den Ausgleich glaubten und deshalb noch während der Partie den Nachhauseweg antraten. „Ihr könnt draußen bleiben und am besten nie wieder kommen“, schrieb Stuttgart-Anhänger „Hermes“, der das Video beim Kurznachrichtendienst teilte.

Ein anderer meinte: „Ich hasse sowas, anscheinend nicht mehr ans Team glauben, sich verpissen, aber dann zurückrennen, wenn sie treffen.“ User „Hermes“ merkte außerdem an: „Vor allem nach so einem Comeback in Unterzahl gegen so einen Gegner. Selbst, wenn es 2:3 ausgegangen wäre, hat diese Mannschaft so eine Respektlosigkeit nicht verdient.“

Mit Blick auf die Vergangenheit müssten VfB-Fans eigentlich wissen, dass ihre Mannschaft immer in der Lage ist, nochmal zurückzuschlagen. Zuletzt zeigten die Schwaben diese Qualität, als sie trotz souveräner Leistung aus dem Nichts den 1:1-Ausgleich gegen Bochum bekamen und als Reaktion innerhalb von drei Minuten das 2:1 und 3:1 nachlegten.

Unvergessen ist natürlich ebenso das Herzschlagfinale in der vergangenen Saison. Damals traf Wataru Endo in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 gegen den 1. FC Köln, was für den VfB den Klassenerhalt bedeutete.