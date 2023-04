VfB fokussiert sich im Abstiegskampf aufs Wesentliche: „Es liegt in der Natur dieser Mannschaft...“

Von: Niklas Noack

Seit Sebastian Hoeneß Trainer des VfB Stuttgart ist, sind die Schwaben ohne Niederlage. Was ist sein Erfolgsrezept? Außerdem erklärt Sportdirektor Fabian Wohlgemuth gegenüber unserer Redaktion, worauf es gegen Borussia Mönchengladbach ankommt.

Stuttgart - Punkte hinterher trauern mache er grundsätzlich, verriet Trainer Sebastian Hoeneß. Vor allem, wenn er wie bei der Partie des VfB Stuttgart beim FC Augsburg (1:1) das Gefühl hat, es wäre mehr drin gewesen. Dennoch übte er sich bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Demut: „Wir müssen uns auch immer wieder kurz klarmachen, wo wir herkommen (...) und, dass wir den Punkt sehr gut gebrauchen können.“

VfB Stuttgart ist unter Sebastian Hoeneß ungeschlagen

Klingt vernünftig. Immerhin hatte Hoeneß Anfang April das Amt von Bruno Labbadia übernommen, als der VfB auf dem letzten Tabellenplatz stand. Es folgten vier Pflichtspiele ohne Niederlage, was bedeutet: Unter dem neuen Coach ist Stuttgart bislang ungeschlagen.

Trotzdem bleibt die Situation brenzlig. Denn vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach steht der VfB auf dem Relegationsplatz und auch der direkte Abstieg droht weiterhin. Hoffnung, dass sich die Schwaben am Ende retten, macht jedoch die Stuttgarter „Herangehensweise“, mit der aktuell Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zufrieden ist. Gegenüber BW24 sagte er: „Auch wenn es nicht sofort funktioniert, wie in der ersten Halbzeit gegen Augsburg, halten wir die Struktur und suchen konsequent nach unserer Chance.“

Die VfB-Profis bedanken sich nach dem 1:1 gegen den FC Augsburg bei den mitgereisten Fans. © Bernd Feil/M.i.S./IMAGO

VfB-Sportdirektor Wohlgemuth: „Grundlage ist immer das Einfache“

Eine Zutat des Hoeneß-Erfolgsrezepts ist die offensive Grundhaltung. Sah das VfB-Spiel unter Labbadia oft pomadig aus, suchen die Stuttgarter inzwischen schnurstracks den Weg zum gegnerischen Tor. Sie agieren insgesamt mutiger, und zwar ohne, dass darunter die Defensive großartig leidet.

Unterm Strich fühlen sich die VfB-Profis spürbar wohler bei dem, was Hoeneß von ihnen verlangt. Dies ist offenbar auch Wohlgemuth nicht verborgen geblieben, der im Gespräch mit BW24 sagte: „Es liegt in der Natur dieser Mannschaft, zu spielerischen Lösungen zu kommen.“

Doch nur mit Schönspielerei wird es im Heimspiel gegen die Fohlen nicht gehen, das weiß der Sportdirektor: „Grundlage ist immer das Einfache: Laufarbeit, Leidenschaft in den Zweikämpfen, konzentriert und geschlossen als Mannschaft agieren – und das alles von der ersten Minute an.“ Erst dann gehe „es darum, unsere eigene spielerische Linie durchzusetzen und vor dem Tor eiskalt zuzuschlagen.“