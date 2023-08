VfB gewinnt in Sheffield - Hoffenheim verliert bei Fulham

Saisonvorbereitung

+ © Tom Weller/dpa/Archivbild Stuttgarts Serhou Guirassy zeigte sich im Testspiel bei Sheffield United treffsicher. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Stürmer Serhou Guirassy hat den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart im letzten Testspiel vor dem Pflichtspiel-Auftakt mit drei Toren zum Sieg geführt. Der 27-Jährige traf beim 3:0 (2:0) der Schwaben beim englischen Premier-League-Club Sheffield United in der 8., 15. und 58. Minute.

Sheffield - Guirassy war in der vergangenen Saison bester Torjäger der Stuttgarter und gehört auch für die kommende Spielzeit zu ihren größten Hoffnungsträgern. Zuletzt gab es aber immer wieder Wechselgerüchte um den Angreifer, in dessen noch bis zum 30. Juni 2026 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel verankert ist.

Mitte der zweiten Halbzeit kam der unter der Woche von Brighton & Hove Albion verpflichtete Stürmer Deniz Undav zu seinem Debüt im VfB-Trikot.

Verteidiger Borna Sosa verpasste die Stuttgarter Generalprobe für das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen Regionalligist TSG Balingen am kommenden Samstag. Der kroatische Nationalspieler habe die Reise nach England wegen fehlender Einreisedokumente nicht antreten können, teilte der VfB kurz vor dem Anpfiff mit.

Hoffenheim verliert letztes Testspiel

Die TSG 1899 Hoffenheim kassierte im letzten Testspiel vor dem Pflichtspiel-Start eine Niederlage. Die Kraichgauer verloren mit 1:2 (0:0) beim englischen Premier-League-Club FC Fulham. Am Montag, 14. August, steht die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal beim Drittligisten VfB Lübeck an.

Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo vergab in der Anfangsphase mehrere Chancen, dann verflachte das Spiel zunächst. In der zweiten Halbzeit brachte Raul Jimenez (52. Minute) die Gastgeber in Führung, Hoffenheims Grischa Prömel gelang nur fünf Minuten später der Ausgleich. Insgesamt waren die Gastgeber nach dem Seitenwechsel die bessere Mannschaft, das 2:1 durch Calvin Bassey (73.) fiel demnach verdient. Kurz zuvor hatte Harry Wilson noch eine weitere Chance für Fulham nicht nutzen können. dpa