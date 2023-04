VfB: Guirassy-Einsatz im Pokal-Halbfinale nach Kopfverletzung gegen Gladbach fraglich

Hoeneß gibt Update

VfB-Stürmer Serhou Guirassy (r.) musste nach einer Kopfverletzung im Spiel gegen Gladbach ausgewechselt werden.

Es war einer der Schreckmomente für den VfB Stuttgart beim 2:1-Heimsieg gegen Gladbach: Topstürmer Serhou Guirassy musste mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden.

Stuttgart - Nach einem Zweikampf mit Lars Stindl in der 51. Minute ging der Guineer, der seine Mannschaft in der 22. Minute per Hacke 1:0 in Führung gebracht hatte, zu Boden und musste minutenlang behandelt werden. Guirassy wurde von Stindls Ellenbogen getroffen und hielt sich daraufhin das Gesicht.

Die medizinischen Helfer des VfB Stuttgart legten dem Mittelstürmer einen Verband am Kopf an. Als Guirassy in der 56. Minute dann vom Feld ging, wirkte er stark benommen. Er musste ausgewechselt werden, für ihn kam Tiago Tomas in die Partie.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zur Verletzung von Serhou Guirassy: „War eine deutliche Schwellung zu sehen“

Bis zu diesem Zeitpunkt war Guirassy nicht nur aufgrund seines Tors wichtig. Im Zusammenspiel mit Enzo Millot und dem fleißigen Silas ließ er immer wieder seine Qualitäten als zentrale Anspielstation und Kombinationsspieler aufblitzen. „Das ist entscheidend und wichtig für unser Spiel, dass er die Bälle festmachen kann und dass er wieder ein Tor macht, freut mich extrem für ihn“, sagte Waldemar Anton in der Mixed Zone, dessen Schuss zur Vorlage für Guirassys Hackentreffer mutierte.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gab VfB-Trainer Sebastian Hoeneß erste Auskünfte zum aktuellen Zustand seiner Nummer 9. „Ihm geht es soweit ganz gut. Er hatte einen kleinen Cut und eine kleine Schwellung, sodass dann seine Sehfähigkeit eingeschränkt war.“

Ob Guirassy am Mittwoch (20.45 Uhr) im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt wieder mitwirken kann, ist aber noch nicht abzusehen. „Wir werden es beobachten, ich würde jetzt nicht zu früh grünes Licht geben, weil schon eine deutliche Schwellung zu sehen war. Wir müssen schauen, dass die nicht weiter zuläuft. Aber klar hoffe ich, dass er am Mittwoch zur Verfügung steht“, so Hoeneß.