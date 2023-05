VfB muss weiterhin auf Mavropanos verzichten – so ist der Stand bei Zagadou

Von: Niklas Noack

Mavropanos fehlt dem VfB Stuttgart weiter. © IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Der VfB Stuttgart trifft am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf Bayer 04 Leverkusen. Alle Infos zur Partie in unserem Live-Ticker.

VfB Stuttgart – Bayer 04 Leverkusen (-:-)

Trendwende benötigt: Stuttgart braucht Sieg

Alonso muss Spagat steuern: B04 zwischen Europa und Bundesliga

Karazor zurück: Gelbsperre abgesessen

Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Anton, Zagadou, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa - Millot, Tiago Tomas - Guirassy Voraussichtliche Aufstellung Bayer 04 Leverkusen Hradecky - Kossounou, Tah, Hincapie - Frimpong, Amiri, Demirbay, Bakker - Diaby, Azmoun, Hlozek Tore

Karazor kehrt beim VfB zurück, Mavropanos fällt weiter aus

Beim VfB Stuttgart kehrt Atakan Karazor nach seiner Gelbsperre in die Startelf zurück und ersetzt Genki Haraguchi. Konstantinos Mavropanos muss derweil aufgrund seiner Schienbeinverletzung weiterhin passen. Hoeneß gab zumindest grundsätzlich Entwarnung: „Der Verlauf ist aber gut. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass er vielleicht eine Option für Mainz sein kann.“ Dan-Axel Zagadou, der zuletzt Probleme an der Patellasehne hatte, hat derweil am Donnerstag wieder trainiert und wird vermutlich zur Verfügung stehen.

Vor dem VfB-Spiel dürfte B04-Trainer Xabi Alonso rotieren

Leverkusen trifft am Donnerstagabend (11. Mai) im Halbfinale der Europa League auf den AS Rom. Das Rückspiel steht bereits in der kommenden Woche an, weshalb Coach Alonso stark rotieren dürfte. Für Leverkusen gilt es, den Spagat zwischen dem Rom-Spiel und der Bundesliga zu schaffen. Immerhin geht es für B04 auch in der Liga noch um die europäischen Plätze. Für den VfB könnte die Doppelbelastung des Favoriten aus Leverkusen eine Chance sein.

VfB Stuttgart braucht Trendwende im Saisonfinale

Stuttgart - Zunächst hatte sich der VfB Stuttgart unter Trainer Sebastian Hoeneß stabilisiert und blieb fünf Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage. Doch in der vergangenen Woche mussten die Schwaben zwei Rückschläge hinnehmen. Erst scheiterte der VfB im DFB-Pokal-Halbfinale an Eintracht Frankfurt (2:3), bevor man im so wichtigen Kellerduell bei Hertha BSC eine empfindliche 1:2-Niederlage kassierte. Somit muss jetzt gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr) die Trendwende her, um im Abstiegskampf nicht weiter an Boden zu verlieren.