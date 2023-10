VfB-Spieler Führich begeistert im DFB-Training – Länderspieldebüt gegen die USA?

Von: David Frey

VfB-Profi Chris Führich (l.) genießt die Zeit bei der Nationalmannschaft, für die er erstmals berufen wurde. © IMAGO / Schüler

Chris Führich macht mit starken Leistungen im Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf sich aufmerksam. Schafft er sogar sein Länderspieldebüt?

Foxborough - Nach einem tollen Saisonstart mit dem VfB Stuttgart in der Bundesliga, wurde der Offensivspieler vom neuen DFB-Coach Julian Nagelsmann mit einer Nominierung für die Nationalmannschaft belohnt. BW24 berichtet darüber, wie Chris Führich zu begeistern weiß und wie seine Chancen für ein Länderspieldebüt stehen.

Der 25-Jährige konnte in den ersten sieben Bundesligaspielen fünf Vorlagen und zwei Tore beisteuern und hatte damit maßgeblichen Anteil am historischen Start des VfB Stuttgart. Er selbst zeigt sich auch im Umfeld der Nationalmannschaft demütig. „Ich habe mir gar nicht so viel vorgenommen, gar nicht so viel erwartet, mich einfach nur darauf gefreut, hier sein zu dürfen“, sagte Führich nach den ersten Trainingstagen.