VfB-Sportdirektor mit Jobgarantie für Trainer Matarazzo

Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo (l) umarmt Sportdirektor Sven Mislintat © Sebastian Gollnow/dpa

VfB Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat hat Trainer Pellegrino Matarrazo trotz der Abstiegsgefahr quasi eine Jobgarantie gegeben.

Berlin - „Fußball ist auch ein Ergebnissport, dem verschließen wir uns nicht. Aber ich darf dagegen rechnen, und das sehe ich täglich in der Arbeit, was passiert in der Kabine, was auf dem Trainingsplatz. Und von daher ist die Aussage ganz klar und hochverdient an Rino, dass - solange ich das zu entschieden habe - wir diesen Weg zusammen weitergehen“, sagte Mislintat dem TV-Bezahlsender Sky vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum.

Zugleich widersprach Mislintat Berichten, dass er bei den Schwaben eine One-Man-Show abziehe. „Das Gute ist, ich muss diese Frage gar nicht mehr beantworten, die haben schon andere, mit mir zusammenarbeitende Menschen, beantwortet. Von daher kann ich das mit einem Lächeln abtun“, sagte der 49-Jährige. Er könne die Bewertungen aus der Distanz nicht nachvollziehen und sie hätten nichts damit zu tun, „wie der VfB Stuttgart intern arbeitet.“

„Wir haben eine sehr gute, angeregte Kommunkations- und konstruktive Streitkultur, wir wollen genau das, uns gegenseitig herausfordern. Und da werde ich nicht derjenige sein, der das aufbricht“, sagte Mislintat. dpa