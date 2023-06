VfB-Star Borna Sosa sauer auf HSV-Profis: „90 Minuten Scheiße“

Beim Relegationsrückspiel des VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV (3:1) ist es zu einer Rudelbildung gekommen. Borna Sosa sprach von „90 Minuten Scheiße“.

Hamburg/Stuttgart - In den Relegationsduellen geht es gewohnt heiß her, schließlich steht für die beiden Teams immer viel auf dem Spiel. So auch beim Rückspiel des VfB gegen den HSV am Montagabend (3:1), bei dem sich Stuttgart am Ende vor dem Bundesligaabstieg rettete. Zunächst ging Hamburg mit 1:0 durch Sonny Kittel in Führung (6.), bevor die Schwaben durch einen Doppelpack von Enzo Millot (48., 64.) das Spiel drehten. Silas machte mit dem 3:1 (90.+7) den Deckel für den VfB Stuttgart drauf.

VfB-Star Sosa ärgert sich über das Verhalten von HSV-Profis

Für Ärger sorgte derweil die Stuttgarter Feier nach dem Treffer zum 2:1. Weil Millot ausgiebig vor der Hamburger Kurve jubelte, kam es zu einer Rudelbildung auf dem Platz, wobei sogar VfB-Trainer Sebastian Hoeneß kurzzeitig mitmischte.

Ebenfalls mittendrin war Stuttgarts Borna Sosa, der einmal über den ganzen Platz gesprintet war, um den Hamburgern seine Meinung zu geigen. Doch diese Reaktion des Kroaten hatte ein Vorspiel, wie er nach Abpfiff bei Sky ausplauderte. „Normalerweise mag ich diese Sachen nicht, aber manche Spieler vom HSV haben 90 Minuten immer Scheiße zu mir und unserer Mannschaft gesagt“, beschwerte sich Sosa über den sogenannten „Trashtalk“, der im Fußball oftmals dazugehört.

Dies war offenbar eine Waffe, mit der die Hamburger gegen den Favoriten aus Stuttgart ankommen wollten. Daraus machte HSV-Profi Sonny Kittel auch gar keinen Hehl. „Man muss mit allen Mitteln versuchen, in die Köpfe des Gegners zu kommen, zu nerven und eben die Fans mitzunehmen. Das ist uns größtenteils gelungen. Aber macht jetzt auch gar keinen Sinn, darüber zu diskutieren“, sagte der Hamburger Torschütze zum 1:0.

VfB-Profi Borna Sosa (3.v.l.) sagt bei einer Rudelbildung den HSV-Profis seine Meinung. © kolbert-press/Marc Niemeyer/IMAGO

Borna Sosa kann sich Verbleib beim VfB Stuttgart vorstellen

Die Hanseaten brachten Sosa mit ihrer Art und Weise jedenfalls mächtig auf die Palme. Der sagte: „Wir als Stuttgart sind eine faire Mannschaft und machen so etwas nicht. Wir wollen einfach nur Fußball spielen, deswegen hat mich die Situation geärgert. Wir haben fair gewonnen.“ Von „der ersten Minute bis zum Ende“ habe er sich provoziert gefühlt, sagte der Linksverteidiger weiter.

Darüber hinaus sprach Sosa übrigens über seine Zukunft, die trotz des Stuttgarter Klassenerhalts ungeklärt ist. „Alles kann passieren“, sagte der kroatische Nationalspieler, der jedoch durchblicken ließ, sich einen Verbleib gut vorstellen zu können. Denn Sosa glaubt an das Team der Schwaben: „Die ganze Mannschaft will zeigen, dass in ihr mehr als die Relegation steckt.“