VfB-Stürmer wählt Deutschland: Ein neuer Stern am DFB-Himmel?

Von: Christoph Klaucke, Niklas Noack

VfB-Stürmer Deniz Undav hat seine Wahl getroffen. Seine Entscheidung für eine Nationalmannschaft stand offenbar schon länger fest.

Stuttgart – Deniz Undav, der Stürmer des VfB Stuttgart, ließ bereits am vergangenen Wochenende die Katze aus dem Sack. Auf die Frage, ob er die EM-Gruppenauslosung schon gesehen habe, antwortete er zuerst mit einem „ja“, um dann ohne zu zögern die deutschen Gruppengegner aufzuzählen: „Schottland, Ungarn, Schweiz.“

Deniz Undav vom VfB äußerte: „Einigkeit und Recht und Freiheit“

Diese Aussage lässt darauf schließen, dass Undav sich für die DFB-Elf entschieden hat, da es sich bei den genannten Teams um die deutschen Gruppengegner handelt. Der agile Angreifer des VfB Stuttgart hätte auch die Möglichkeit gehabt, für die Türkei zu spielen, da er kurdischer Abstammung ist und seine Eltern aus dem Südosten des Landes stammen.

Nach dem 2:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal machte Undav jedoch klar, welche Nationalmannschaft für ihn an erster Stelle steht. Auf eine entsprechende Frage antwortete er am Sky-Mikrofon mit einem Vers aus der deutschen Nationalhymne: „Einigkeit und Recht und Freiheit.“

Er hatte bereits Kontakt mit Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ihm habe er mitgeteilt, dass er „auf jeden Fall die Chance ergreifen möchte, für Deutschland spielen zu dürfen – wenn ich die Chance kriege“, so Undav im Interview. Fabian Wohlgemuth, Sportdirektor des VfB Stuttgart, gab am Mittwochabend (6. Dezember) ebenfalls einen Einblick in Undavs Entscheidung: „Wir haben darüber oft gesprochen, welche Vor- und Nachteile es für ihn hat, aber das ist eine ganz persönliche Entscheidung, die nicht nur was damit zu tun hat, wie er im Verein auftritt. Die hat auch damit was zu tun, wie der familiäre Hintergrund ist, wie er aufgewachsen und wo er geboren ist.“

VfB-Stürmer Deniz Undav (2.v.l.) hat sich für eine Nationalmannschaft entschieden. © Volker Müller/IMAGO

VfB-Coach Hoeneß lobt: „Er hat so viel wieder kreiert“

Der Sportchef des VfB deutete zudem an, dass das Gespräch mit Nagelsmann schon einige Zeit zurückliegt. Er könne sich nicht mehr genau erinnern, wann er von der Kontaktaufnahme erfahren habe, da es „schon etwas länger her“ gewesen sei.

Trainer Sebastian Hoeneß war natürlich auch beteiligt und freute sich besonders über Undavs erneute starke Leistung gegen Dortmund. „Er hat so viel wieder kreiert und gearbeitet für die Mannschaft. Er ist ein sehr fleißiger Stürmer“, betonte der Stuttgarter Trainer und gab damit einen Hinweis auf den Spielertyp, auf den sich die Nationalmannschaft einstellen kann.

Undav selbst legt übrigens großen Wert darauf, seinen Job auf dem Platz mit Freude zu erfüllen. Diese Einstellung bringt er in Interviews mit seiner stets entspannten Art glaubwürdig zum Ausdruck. Mit dieser Haltung könnte er sicherlich zur Aufhellung der Stimmung in der krisengeschüttelten Nationalmannschaft beitragen. Seine Torgefahr wird sicherlich auch hilfreich sein, hat er doch in dieser Saison bereits acht Tore in zehn Spielen erzielt. Interessant: Fünfmal kam Undav sogar nur als Einwechselspieler zum Einsatz.

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Christoph Klaucke sorgfältig überprüft.