VfB-Ausverkauf in der Abwehr? Wohlgemuth: „Losgelöst von der Frage, ob wir überhaupt gesprächsbereit wären...“

Von: Niklas Noack

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth äußert sich zu Gerüchten um Hiroki Ito und Konstantinos Mavropanos. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

Der VfB Stuttgart steckt derzeit tief im Abstiegskampf. Dennoch hat manch ein Spieler bei anderen Vereinen das Interesse geweckt.

Stuttgart - Kommt es im Sommer zu einem Ausverkauf von Defensivspielern bei den Schwaben? Gegenüber BW24 hat sich VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zu den Gerüchten um Konstantinos Mavropanos und Hiroki Ito geäußert.

Auch Borna Sosa wurde bereits im Winter von Bayer 04 Leverkusen umworben. Doch Stuttgart blieb wie auch bei Mavropanos und Ito hart und legte ein Veto ein. Man darf gespannt sein, wer von den genannten Spielern in der anstehenden Saison noch das Stuttgarter Trikot trägt.

Aktuell haben die Verantwortlichen des VfB aber andere Probleme. Immerhin stecken die Schwaben tief im Abstiegskampf und am vergangenen Spieltag kassierten sie eine empfindliche Niederlage bei Schlusslicht Schalke 04 (1:2). Am kommenden Samstag (4. März, 18.30 Uhr/Sky) ist jetzt ausgerechnet der FC Bayern München in der Mercedes-Benz Arena zu Gast.