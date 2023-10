Guirassy dank Ausstiegsklausel zum Schnäppchenpreis zu haben?

Von: Niklas Kirk

Beim VfB Stuttgart gelingt Serhou Guirassy der langersehnte Bundesliga-Durchbruch. Seine Leistungen befeuern Wechsel-Spekulationen – Grund ist eine Vertragsklausel.

Stuttgart – Die Welt beim VfB Stuttgart könnte durchweg rosig sein, als aktuelles Überraschungsteam der Bundesliga. Dass die Schwaben aktuell Spitzenreiter Leverkusen jagen, statt sich im Abstiegskampf zu tummeln, verdanken sie im bedeutsamen Maße Serhou Guirassy. Selbst am letzten Spieltag beim Auswärtserfolg gegen Union Berlin erfüllte der 27-Jährige gewissenhaft seine Aufgabe und leitete den Sieg mit seinem 14. Saisontor ein, bevor er verletzt ausgewechselt werden musste. Er wird dem Verein einige Wochen fehlen. Seine Leistungsexplosion und eine mögliche Transferklausel lassen jedoch postwendend Spekulationen darüber aufploppen, wie lange der guineische Nationalspieler dem VfB noch erhalten bleibt.

Serhou Guirassy Geboren: 12. März 1996 in Arles/Frankreich Bisherige Stationen: Stade Laval B, Stade Laval, OSC Lille, OSC Lille B, AJ Auxerre, 1. FC Köln, SC Amiens, Stade Rennes, VfB Stuttgart A-Länderspiele 5 Einsätze für Guinea

Mögliche Ausstiegsklausel bei Guirassy – aktueller Marktwert liegt weit über genannten Betrag

Mit einer entsprechenden Klausel soll ein Abgang theoretisch etwa schon ab der kommenden Winter-Transferperiode möglich sein. Besonders ärgerlich für die Schwaben: diese soll sich auf nicht einmal 20 Millionen Euro belaufen, wobei die aktuelle Form des Stürmers wohl deutlich höhere Erlöse zuließen.

Am Montag (23. Oktober) berichtete Sky in Person von Florian Plettenberg als Erstes über die Klausel. Die anfänglich aufgerufenen 20 Millionen Euro wurden kurz darauf am Dienstag (24. Oktober) durch Transfer-Experte Fabrizio Romano um 2,5 Millionen Euro unterboten. Laut diesem soll der VfB im schlimmsten Falle gar nur 17,5 Millionen Euro für Guirassy erhalten, dessen Vertrag bis 2026 läuft und der mittlerweile mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro beziffert wird.

Sorgt mit Toren am Fließband für Aufsehen: Stuttgarts Serhou Guirassy © Imago/Pressefoto Baumann

Mögliche Ausstiegsklausel bei Guirassy – Spieler selbst lässt Raum für Spekulationen

Die Spekulationen bezüglich möglicher Ausstiegsklauseln für Guirassy halten sich somit hartnäckig. Beim VfB Stuttgart selbst setzen sie aktuell auf Stillschweigen, um eventuelle Unruhe zu vermeiden. Fabian Wohlgemuth wollte die Klausel bisher weder bestätigen noch dementieren.

Und der Spieler selbst? Laut Bild habe Guirassy gegenüber der Zeitung Raum für Spekulationen offengelassen. Bei einem Gespräch Ende September hatte der Stürmer zwar betont, dass er einen Winterwechsel nicht anpeile und es sein Ziel sei „die Saison mit dem VfB zu beenden“. Auf die Nachfrage, ob er den Fans dies garantieren könne, antwortete er jedoch, dass es im Fußball schwierig sei „etwas zu versprechen“.

Guirassy kam in der Saison 2022/23 auf Leihbasis von Stade Rennes, bevor er fest verpflichtet wurde. Bei seinem ersten Bundesliga-Intermezzo in Köln von 2016 bis 2019 blieb ihm ein Durchbruch verwehrt. (nki)

