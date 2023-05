VfB Stuttgart droht Abgang von Defensivspieler - Transfer ins Heimatland?

Gerücht

Der VfB Stuttgart könnte einen Defensivspieler im Sommer verlieren. Ein Verein aus dem Heimatland des Akteurs zeigt Interesse.

Update vom Sonntag, 21. Mai, 23.05 Uhr: Nikolas Nartey kommt beim VfB Stuttgart nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Nach Informationen des Kicker-Sportmagazins zeigt dessen Jugendklub FC Kopenhagen großes Interesse an einer Rückholaktion.

Erstmeldung: Mainz - Die letzten beiden Spieltage der Fußball-Bundesliga stehen an und mehrere Klubs kämpfen noch um wichtige Ziele. Der FSV Mainz 05 und der VfB Stuttgart, die im direkten Duell aufeinandertreffen, benötigen Punkte für die Qualifikation für den Europapokal, bzw. für den Kampf um den Klassenerhalt.

„Wir haben unser letztes Heimspiel und wollen uns gut präsentieren. Wir hatten jetzt noch einmal eine lange Woche und mehrere Punkte, die wir angesprochen haben, um unseren Auftritt zu verbessern. Wir wollen mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen“, sagte Mainz-Coach Bo Svensson auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfB Stuttgart.

„Silvan und Jonny werden ausfallen. Robin hat sich am Dienstag eine Kniereizung zugezogen und ist fraglich. Dome ist nach einem Schlag ins Gesicht ebenso fraglich. Hacki unterzieht sich einem kleineren Eingriff, der schon etwas länger ansteht. Er fällt somit auch aus“, gibt Svensson ein Personal-Update und äußert sich zum Abgang von Torwart Finn Dahmen: „Finn war nicht zufrieden mit seiner Rolle, das ist verständlich. Er hat seine Aufgabe immer gut erfüllt, auf dem Platz und in der Mannschaft. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.“

FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart: Wer holt sich den Sieg?

„Wir befassen uns dieser Tage nur mit Mainz, nicht mit den anderen. Die Marschroute ist klar. Wir fahren dorthin, um zu gewinnen und die drei Punkte zu holen. Das ist mein Mindset und das habe ich auch so an die Spieler weitergegeben“, so Stuttgart-Coach Sebastian Hoeneß vor der Partie in Mainz.

Der Trainer des VfB erwartet ein intensives Spiel: „Die Mainzer haben gezeigt, dass sie unangenehm sein können. Sie spielen mit Speed in die Spitze und rücken stets mit Wucht nach. Sie haben unter Bo Svensson einen Spielstil entwickelt, der schwer zu bespielen ist. Es wird ein Spiel, wo du kämpfen musst. Wenn sie Räume hinten anbieten, sind sie verwundbar. Auch durch Schnittstellen, die immer wieder aufgehen. Das muss unser Ziel sein.“

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und dem VfB Stuttgart steigt am Sonntag, 21. Mai 2023, um 15.30 Uhr in Mainz. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem VfB Stuttgart wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem FSV Mainz 05 und dem VfB Stuttgart im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 21. Mai 2023, um 15 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

