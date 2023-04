Witzige Reaktion im Netz: VfB Stuttgart feiert die Ergebnisse der Abstiegskonkurrenten

Von: Nadja Pohr

Teilen

Nachdem alle Partien des 29. Spieltags vorbei waren, hatte der VfB Stuttgart allen Grund zur Freude, denn die Abstiegskonkurrenten patzten. © Fotomontage BW24/IMAGO/Pressefoto Baumann/Sportfoto Rudel

Für den VfB Stuttgart verlief das Bundesliga-Wochenende fast ideal: Am Freitag punktete man gegen Augsburg und die Abstiegskonkurrenten patzten. Wie gut die Laune im Verein ist, sieht man im Netz.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart bleibt unter Neu-Trainer Sebastian Hoeneß weiter ungeschlagen. Bei der Auswärtspartie gegen den FC Augsburg am vergangenen Freitag rettete VfB-Kapitän Wataru Endo durch einen kuriosen Treffer einen Punkt. Ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelang den Schwaben dadurch zwar noch nicht, dennoch konnten sie erneut ein Lebenszeichen setzen.

Mit Spannung verfolgten die Stuttgarter am Samstag und Sonntag die Partien ihrer Konkurrenz im Tabellenkeller. Der VfL Bochum musste gegen den VfL Wolfsburg ran, Hertha BSC empfing Werder Bremen, die TSG Hoffenheim spielte gegen Köln und am Sonntag traf der FC Schalke 04 auf Freiburg. Alle vier jeweils erstgenannten Vereine kämpfen wie der VfB noch um den Klassenerhalt – am Ende sollte es ein gutes Wochenende für die Stuttgarter werden.

VfB Stuttgart feiert im Netz die Ergebnisse der Abstiegskonkurrenten

Während der VfB Stuttgart am Freitag seine Pflichtaufgabe gegen Augsburg zumindest teilweise erfüllte, patzten Bochum, Berlin, Hoffenheim und Schalke im Abstiegskampf. Dank der Niederlagen der Konkurrenz bleibt Stuttgart damit bis zum nächsten Spiel auf dem Relegationsplatz. Die Stimmung bei den Schwaben konnte daher am Sonntagabend nicht besser sein: Auf TikTok feierten sie die Ergebnisse der anderen Partien.

Auf TikTok veröffentlichte der Verein ein Video, in dem im Hintergrund die Endstände der Begegnungen stehen und im Vordergrund ein tanzender John Cena (US-amerikanischer Wrestler und Schauspieler, Anm. d. Red.) zu sehen ist. „Eure Gefühlslage heute nach der Samstags-Konferenz so?“, fragt der Klub frech. Mit dieser witzigen Reaktion trifft der VfB genau das Stimmungsbild der Fans. „Original meine Reaktion. Geil“, kommentiert ein Anhänger mit lachendem Emoji. „Alle spielen in unsere Karten“, freut sich ein weiterer. „Die Samstage, an denen wir nicht spielen, entwickeln sich zu meinen liebsten“, schreibt ein User.

VfB-Fans zwischen Freude und Wehmut: „Trotzdem ärgerlich, dass man nicht gewonnen hat“

Auch schon nach der irren Aufholjagd gegen Borussia Dortmund kochten die Emotionen beim VfB Stuttgart hoch und die Fans feierten einen VfB-Mitarbeiter für ein witziges Video. Unter den ganzen Jubel und die Freude mischt sich angesichts der liegengelassenen Punkte der Abstiegskonkurrenten aber auch etwas Wehmut bei den VfB-Anhängern. „Im Nachhinein trotzdem ärgerlich, dass man nicht gewonnen hat“, schreibt ein Nutzer unter das TikTok-Video und teilt damit die Meinung einiger anderen.

Was den Fans noch Sorge bereitet: Der Klassenerhalt des VfB ist weiterhin nicht in trockenen Tüchern und am kommenden Samstag (29. April, 15.30 Uhr/Sky) reist mit Borussia Mönchengladbach ein weiterer hartnäckiger Gegner nach Stuttgart. „So liebe VfBler und jetzt die Haare am Schopf packen und gegen Gladbach gewinnen“, fordert ein Fan in den Kommentaren unter dem Clip.