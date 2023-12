VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen live: Hier sehen Sie das Bundesliga Top-Spiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart Bayer Leverkusen. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Stuttgart – Die Bundesliga-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen steigt am Sonntag, 10. Dezember 2023, um 15.30 Uhr in Stuttgart. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen im Live-Stream übertragen.

Am 14. Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga steht ein echtes Top-Spiel an. Der VfB Stuttgart, das Überraschungsteam der laufenden Saison, empfängt Spitzenreiter Bayer Leverkusen und will der Werkself die erste Niederlage zufügen. Bislang spielte die Alonso-Truppe zweimal Unentschieden, alle weiteren Spiele gewann sie.

VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen: Wer holt sich den Sieg?

Der VfB Stuttgart bewies in den vergangenen Wochen aber, dass man auch Top-Teams schlagen kann. Alleine gegen Borussia Dortmund gab es innerhalb kurzer Zeit zwei überzeugende Siege. Mit einem Erfolg gegen Bayer Leverkusen würde Stuttgart näher an die Tabellenspitzen heranrücken.

Auch Leverkusen konnte die Generalprobe siegreich gestalten. Im DFB-Pokal-Achtelfinale gab es einen 3:1-Sieg gegen Zweitligist SC Paderborn. „Wir sind zufrieden. Der Respekt vor Paderborn war da, wir wussten, was sie können. Es war ein gefährliches Spiel. Im Pokal gibt es immer Überraschungen. Wir mussten hellwach sein“, sagte Cheftrainer Xabi Alonso nach der Partie.

Bayern-Leihgabe Josip Stanisic war ebenfalls glücklich über das Erreichen des Viertelfinales: „Phasenweise haben wir zu schnell gespielt und es uns selbst schwer gemacht - nach dem 2:1 haben wir aber Ruhe bewahrt. Nach dem 3:1 war das Spiel gegessen. Wir sind sehr zufrieden, dass wir weiter sind.“

Bayer Leverkusen ist zu Gast beim VfB Stuttgart. © IMAGO/Revierfoto

Jetzt soll in der Bundesliga nachgelegt und der FC Bayern München auf Distanz gehalten werden. Mit einem Sieg in Stuttgart würde Leverkusen den Vorsprung von drei Punkten halten, selbst bei einem Remis könnte der deutsche Rekordmeister, der ein Spiel weniger absolviert hat, nicht vorbeiziehen. (smr)