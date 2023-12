VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund live: Hier sehen Sie den DFB-Pokal im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es zum Duell VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Stuttgart – Das Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund steigt am Mittwoch, 6. Dezember 2023, um 20.45 Uhr in Stuttgart. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal live im Free-TV?

Der TV-Sender ZDF überträgt das DFB-Pokalspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund live und in voller Länge im Free-TV.

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Leverkusen startet am Mittwoch, 6. Dezember 2023 , um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das DFB-Pokalspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Wer kommt weiter?

Im DFB-Pokal steht das Achtelfinale auf dem Programm und zahlreiche Favoriten sind bereits ausgeschieden. Unter anderem sind Titelverteidiger RB Leipzig und der FC Bayern München nicht mehr im Wettbewerb vertreten. Zwei Klubs, die zu den Favoriten auf den Titel zählen, sind der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund, die im direkten Duell aufeinandertreffen.

Diese Partie gab es vor nicht allzu langer Zeit in der Bundesliga. Damals gewann der VfB Stuttgart hochverdient gegen den Kontrahenten. Der BVB will Revanche und es beim zweiten Mal in Stuttgart besser machen. Einfach wird es aber nicht, denn die Schwaben befinden sich weiter in Top-Form und mischen in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga mit.

Der BVB ist zu Gast beim VfB Stuttgart. © IMAGO

Borussia Dortmund konnte am vergangenen Spieltag auswärts einen Punkt bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen holen und zeigte zuvor in der Champions League, dass Duelle gegen namhafte und starke Konkurrenz auch gewonnen werden können. In der Königsklasse hat sich der BVB bereits für das Achtelfinale qualifiziert, im DFB-Pokal soll es nun das Viertelfinale sein. (smr)