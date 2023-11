VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund live: So sehen Sie das Bundesligapiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Stuttgart – Das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund steigt am Samstag, 11. November 2023, um 15:30 Uhr in Stuttgart. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund wird nicht live im Free-TV übertragen .

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

In der Fußball-Bundesliga steht der 11. Spieltag an und in Stuttgart kommt es zum Verfolgerduell. Der heimische VfB empfängt Borussia Dortmund und beide Klubs brauchen die drei Punkte, um Tabellenführer Bayer Leverkusen und dem Zweitplatzierten FC Bayern München auf den Fersen zu bleiben. Der Verlierer dieser Partie wird erst einmal abreißen lassen müssen.

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Wer holt sich den Sieg?

„Sie sind sehr stabil in den letzten Wochen, wenn man den letzten Spieltag außer Acht lässt. Sie werden versuchen mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause zu kommen“, sagte Stuttgart-Cheftrainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem BVB.

„Wir waren sehr selbstkritisch in jedem Gespräch diese Woche. Das war für mich positiv. Wir müssen in puncto Einsatzbereitschaft, Investment und Haltung eine Schippe drauflegen. Wir haben eine richtig schöne große Herausforderung vor ausverkauftem Haus vor uns“, so der Coach weiter, der sich der Schwere der Aufgabe bewusst ist: „Die Dortmunder haben gerne den Ball und werden aktiver pressen als der FCH. Wir brauchen eine gute Balance, Haltung, Mindset, um Situationen gemeinsam zu überstehen und dann selbstbewusst mit dem Ball zu agieren und in die Räume zu kommen.“

Der BVB ist zu Gast beim VfB Stuttgart. © IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Ein Extralob des Trainers erhielt Luca Raimund: „Er ist seit längerem fester Bestandteil des Profikaders, das war mein ausdrücklicher Wunsch. Nach dem Spiel am Sonntag hat Luca das wirklich toll gemacht. Er hat diese Woche direkt wieder gut trainiert – und mit positiver Haltung die Einheiten bestritten.“ (smr)