VfB Stuttgart gegen HSV: Ohne Bredlow, mit Zagadou

Von: Niklas Noack

VfB-Torhüter Fabian Bredlow fehlt auch im Rückspiel der Relegation beim Hamburger SV. © Julia Rahn/IMAGO

Der VfB Stuttgart muss auch im Rückspiel der Relegation beim Hamburger SV ohne Stammtorwart Fabian Bredlow auskommen.

Stuttgart/Hamburg - Schon zum Hinspiel der Relegation sollte es eine Punktlandung für Torwart Fabian Bredlow werden, der sich im Vorfeld der Partie gegen die TSG Hoffenheim eine Innenbandzerrung im Knie zugezogen hatte. Doch daraus wurde nichts, weshalb beim 3:0-Sieg gegen den Hamburger SV Ersatzmann Florian Müller zwischen den Pfosten des VfB Stuttgart stand.

So wird es auch beim Rückspiel am Montag (20.45 Uhr/Sat.1) kommen, wenn der VfB im Hamburger Volkspark um den Klassenerhalt kämpft. Denn Bredlow habe noch Schmerzen und nehme in bestimmten Situationen eine Schonhaltung an, was einen Einsatz unmöglich mache, erklärte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz am Sonntag (4. Juni). Somit vertraut der Coach erneut auf Müller, der seinen Job im VfB-Tor im Hinspiel zumindest ordentlich machte.

VfB-Verteidiger Zagadou steht den Stuttgartern wieder voll zur Verfügung

In der Verteidigung hat Hoeneß derweil eine Option mehr, da Dan-Axel Zagadou von seinen Fußschmerzen wieder genesen ist. Er sei fit und grundsätzlich einer, auf den man sich in Drucksituationen verlassen könne, sagte Hoeneß. Allerdings machte die Dreierkette aus Hiroki Ito, Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos zuletzt einen stabilen Eindruck, sodass eine Rotation eher unwahrscheinlich ist. Deshalb dürfte Zagadou auf der Bank Platz nehmen.

Nach dem 3:0-Hinspielsieg hat der VfB eine gute Ausgangssituation, den Klassenerhalt einzutüten. Der HSV bräuchte dagegen ein Wunder im eigenen Stadion, um doch noch die Rückkehr in die Bundesliga feiern zu können.