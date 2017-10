So sehen Sie VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute live im TV und im Live-Stream

Am Sonntag ist der SC Freiburg bei Aufsteiger VfB Stuttgart zu Besuch - wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

München - Am Sonntag treffen mit dem VfB Stuttgart und SC Freiburg zwei der formschwächsten Bundesliga-Mannschaften dieser bisherigen Spielzeit aufeinander. In unserem TV-Guide erfahren Sie, wie Sie das Spiel live im TV und Live-Stream sehen können.

Stuttgart und Freiburg: Es gibt immer noch Schlechtere

Aus Sicht der Stuttgarter und Freiburger lässt sich beim Blick auf das aktuelle Bundesliga-Tableau wohl eines feststellen: Gut, dass es noch schlechtere Teams gibt. Die Breisgauer konnten von zehn Bundesligaspielen lediglich eines gewinnen. Der 3:2-Erfolg gegen die Hoffenheimer vor rund einem Monat markierte den ersten Dreier seit Beginn der Saison und ist wohl auch der Grund, warum die Mannschaft von Christian Streich noch nicht auf einem Abstiegsplatz weilt. Zusammen mit fünf Unentschieden und drei Niederlagen ergibt das dann den enttäuschenden 15. Tabellenplatz. Nur der Hamburger SV (7 Punkte), Werder Bremen (5 Punkte) und der krisengeplagte FC Köln (2 Punkte) stehen noch schlechter da.

Die Begegnung beim Aufsteiger aus Stuttgart ist für die Freiburger somit von enormer Bedeutung. Mit einem Sieg bei den nur unwesentlich besser positionierten Schwaben könnte man eine Art Befreiungsschlag landen und in der Tabelle ein wenig nach oben klettern.

VfB Stuttgart: Zuhause ist es immer noch am schönsten

Dass das für Streich und seine Mannschaft kein leichtes Unterfangen werden dürfte, zeigt ein weiterer Blick auf die Statistik. Die Stuttgarter geben nämlich zuhause nur ungern Punkte her. Genauer gesagt haben Badstuber und Co. in der heimischen Mercedes-Benz Arena im bisherigen Saisonverlauf lediglich zwei Punkte an Gastmannschaften verschenkt und noch keine einzige Partie verloren. In der Heimtabelle liegen die Schwaben damit auf Platz fünf hinter Teams wie Hoffenheim, Bayern, Leipzig und Schalke. Jeden der zehn hart erkämpften Punkte hat Stuttgart also zuhause geholt, auswärts dagegen in fünf Partien noch keinen einzigen. Die Freiburger stellen sich auswärts jedoch nur marginal besser an - einzig gegen Werder Bremen reichte es zu einem Punkt.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Bundesliga heute live im Pay-TV bei Sky

Das Gastspiel der Breisgauer in Stuttgart ist nicht im Free-TV zu sehen, sondern nur exklusiv und in voller Länge bei Sky. Der Pay-TV-Sender beginnt um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf den Sky-Kanälen Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga 1 HD. Im Sky-Studio begrüßt Sie am Sonntag Moderator Michael Leopold zusammen mit Experte Dietmar Hamann. Als Kommentator ist Toni Tomic vorgesehen, der sich kurz vor Anpfiff aus der Mercedes-Benz Arena meldet. Im Anschluss an die Partie gibt es bei Sky wie gewohnt noch die Highlights vom Spiel sowie Stimmen und Analysen.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Bundesliga heute im Live-Stream via Sky Go

Mit dem Streaming-Dienst Sky Go haben Sky-Abonnenten zudem die Möglichkeit, das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg auch von unterwegs aus zu verfolgen. Wer also gerade keinen Fernseher parat hat, kann den Live-Stream auch via PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen.

Wer PC oder Laptop nutzt, findet auf der Homepage von Sky Go den passenden Live-Stream. Zuvor ist lediglich die Anmeldung mit ihrer Kundennummer und vierstelligen Sky-PIN erforderlich. Tablet- und Smartphone-User benötigen dagegen die Sky Go-App, um die Partie live und in voller Länge verfolgen zu können. Die kostenlose App kann im iTunes-Store (Apple-Geräte) und im Google Play Store (Android-Geräte) heruntergeladen werden.

Hinweis: Achten Sie bei der Nutzung eines Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung. Sollte dies nicht der Fall sein, kann ihr Datenvolumen schnell aufgebraucht sein und somit hohe Folgekosten entstehen.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Bundesliga heute im Live-Stream ohne Sky Go

Wer keine Lust hat, ein Abo beim Pay-TV-Sender Sky abzuschließen, kann sich in den Weiten des Internets nach Alternativen umsehen. Wer ein bisschen sucht, wird schnell fündig werden. Denn auf diversen Streaming-Portalen werden zahlreiche Live-Streams für die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg angeboten.

Doch Vorsicht: Zumeist lässt die Bild- und Tonqualität zu wünschen übrig und ist deutlich schlechter als beispielsweise beim Live-Stream von Sky Go. Zudem kann man sich über die nervigen und viel geschalteten Werbe-Pop-Ups Malware einfangen. Der größte Haken kommt jedoch noch. Denn laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshof ist die Nutzung von Live-Streams mittlerweile illegal. Wer also lieber auf Nummer sicher gehen will, der kann sich an unserer Liste an kostenlosen und garantiert legalen Live-Streams orientieren.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Die letzten zehn Duelle

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 16.09.11 Bundesliga SC Freiburg - VfB Stuttgart 1:2 25.02.12 Bundesliga VfB Stuttgart - SC Freiburg 4:1 25.11.12 Bundesliga SC Freiburg - VfB Stuttgart 3:0 17.04.13 DFB Pokal VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:1 21.04.13 Bundesliga VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:1 25.09.13 Bundesliga SC Freiburg - VfB Stuttgart 2:1 10.11.13 Bundesliga SC Freiburg - VfB Stuttgart 1:3 05.04.14 Bundesliga VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:0 28.11.14 Bundesliga SC Freiburg - VfB Stuttgart 1:4 25.04.15 Bundesliga VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:2

kus