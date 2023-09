VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft der VfB Stuttgart auf den SC Freiburg. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Stuttgart – In der deutschen Fußball-Bundesliga steht der 3. Spieltag an und es kommt zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Die Gastgeber starteten mit einem Kantersieg gegen Bochum in die Saison, kamen anschließend aber bei RB Leipzig unter die Räder. Freiburg dagegen hielt sich bisher schadlos und feierte zwei Siege aus zwei Spielen.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Wer holt sich den Sieg?

„Der SC Freiburg ist eine Mannschaft, die gefestigt ist und reif daherkommt. Die eine gewisse Erfahrung auf den Platz bringt und gute Standards und Flanken bringt. Wir müssen hoch konzentriert zu Werke gehen. Der beste Weg, ihnen ihre Stärken zu nehmen, ist unser Spiel aufzuziehen“, sagte Stuttgart-Trainer Hoeneß auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen die Breisgauer.

„Wir haben von vier Halbzeiten drei richtig gut gespielt. Am Ende standen drei Punkte. Jetzt haben wir die Gelegenheit, gegen Freiburg zu punkten und letztendlich einen richtig guten Saisonstart hinzulegen“, so der VfB-Coach weiter, der sich über die Verpflichtung von Angelo Stiller freut: „Ich kenne ihn schon länger. Angelo ist ein guter Fußballer, ein klassischer 6er. Er ist in der Lage, aufgrund seiner technischen und taktischen Fähigkeiten, einem Spiel einen gewissen Rhythmus zu geben. Trotzdem ist er ein junger Bursche. Die Erwartung kann nicht sein, dass er jetzt Wataru ersetzt. Aber wir trauen ihm zu, für uns eine gute Rolle im Mittelfeld zu spielen und sich weiterzuentwickeln.“

Das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg steigt am Samstag, 2. September 2023, um 15:30 Uhr in Stuttgart. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

zwischen dem im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie VfB Stuttgart gegen SC Freiburg wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Stuttgart startet am Samstag, 2. September 2023 , um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

