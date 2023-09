VfB Stuttgart gegen SV Darmstadt 98: Bundesliga heute live im TV und Stream

Am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell VfB Stuttgart gegen SV Darmstadt 98. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Stuttgart – Der 5. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an und der VfB Stuttgart will weiter auf der Erfolgswelle reiten. Die Schwaben haben nach vier Spielen neun Punkte auf dem Konto und zählen zur Spitzengruppe. Gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 ist die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß großer Favorit.

VfB Stuttgart gegen SV Darmstadt 98: Wer holt sich den SIeg?

„Es wird eine Herausforderung. Darmstadt ist fleißig, zielstrebig nach Balleroberungen und kommt schnell in die Zweikämpfe. Für uns gilt es, den Fight anzunehmen und unser Spiel zu machen“, sagte Cheftrainer Hoeneß auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den SV Darmstadt 98.

Für die nötigen Tore soll wieder Guirassy sorgen, der nach vier Partien bereits acht Treffer auf dem Konto hat. „Serhou hat sich sehr gut entwickelt, bewahrt Ruhe und ist selbstbewusst. Wir profitieren von ihm, aber er auch von der Mannschaft. Es ist ein sehr gutes Wechselspiel“, so Hoeneß weiter.

In der Bundesliga kommt es zum Duell VfB Stuttgart gegen SV Darmstadt 98. © IMAGO/HMB Media/Claus

„Beim VfB läuft es wie geschnitten Brot – wenn man die Voraussetzungen sieht, wirken wir vermeintlich fast chancenlos. „So wie die drauf sind, hast du eigentlich keine Chance“ – das ist zu 90 % der Gedankengang vieler, die das Gespräch mit mir suchen. Aber auch darauf werden wir uns wieder gut vorbereiten“, lobt Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht den kommenden Gegner.

Besonders vor Guirassy hat der Coach großen Respekt: „Wir müssen ihn im Verbund stoppen, ein einzelner kann das nicht machen. Wir werden es jedenfalls versuchen, auch seine Zubringer müssen wir so bespielen, dass er nach Möglichkeit wenig in die Abschlussposition kommt. Aber das haben vor uns auch schon einige versucht. Wir versuchen, es im Verbund und individuell umzusetzen.“

Die Bundesliga-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem SV Darmstadt 98 steigt am Freitag, 22. September 2023, um 20.30 Uhr in Stuttgart. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfB Stuttgart gegen SV Darmstadt 98: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem SV Darmstadt 98 wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

VfB Stuttgart gegen SV Darmstadt 98: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem VfB Stuttgart und dem SV Darmstadt 98 im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 22. September 2023, um 20.00 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

