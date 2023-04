VfB wohl in Gesprächen mit österreichischem Top-Talent Braunöder – Stammspieler unter Ex-Coach Michael Wimmer

Von: Patrick Kuolt

Der VfB Stuttgart hat nach Informationen von Sky Sport Austria Interesse an Mittelfeld-Talent Matthias Braunöder von Austria Wien. Dort gehört er unter Ex-VfB-Coach Michael Wimmer zum Stammpersonal.

Stuttgart - Bundesliga, zweite Liga, vielleicht sogar Europa League? Für den VfB Stuttgart, derzeit Tabellen-16. im deutschen Fußball-Oberhaus, kann sich eine erneut unruhige Saison noch in viele verschiedene Richtungen entwickeln – positiv wie negativ. Läuft es schlecht, müssen die Schwaben zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Läuft es gut, gelingt dem VfB wie bereits in der vergangenen Spielzeit der direkte Klassenerhalt. Läuft es optimal, ziehen die Stuttgarter durch einen Sieg gegen Eintracht Frankfurt zudem ins Finale des DFB-Pokals ein, gewinnen im Berliner Olympiastadion gegen den SC Freiburg oder RB Leipzig und würden damit in der kommenden Spielzeit in der Gruppenphase der Europa League antreten.

Matthias Braunöder (rechts) von Austria Wien hat sich offenbar in den Fokus des VfB Stuttgart gespielt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Hackl

Mittelfeld-Juwel Matthias Braunöder offenbar im Fokus des VfB Stuttgart – Auszeichnung als „Fußballer des Jahres“

Egal, welches der genannten Szenarien eintritt, Sportdirektor Fabian Wohlgemuth muss zweigleisig für Bundesliga und zweite Liga planen. Dabei ist offenbar das 21-jährige Mittelfeld-Talent Matthias Braunöder von Austria Wien in den Fokus der Schwaben gerückt. Das berichtet Sky Sport Austria. Der junge Österreicher, der im zentralen Mittelfeld zu Hause ist, gehört zu den Shootingstars der österreichischen Bundesliga. Im März wurde er von den Lesern der Kronen Zeitung mit großem Abstand zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt. Im Vorjahr war ihm diese Ehre bereits als bester Jungstar zuteilgeworden.

VfB-Transferziel Braunöder: Bei Austria Wien gehört er zum Stammpersonal von Ex-VfB-Coach Michael Wimmer

Bei Austria Wien gehört Braunöder, dessen Marktwert laut transfermarkt.de auf 3,5 Millionen Euro taxiert wird, zum Stammpersonal eines in Stuttgart alten Bekannten – die „Veilchen“ werden seit Anfang Januar vom ehemaligen VfB-Coach Michael Wimmer trainiert. Neben den Stuttgartern sollen laut Sky-Informationen weitere Vereine aus der Bundesliga ein Auge auf den 1,74 Meter großen Mittelfeldmotor geworfen haben. Bereits im vergangenen Jahr wurde der TSG 1899 Hoffenheim konkretes Interesse nachgesagt. Mit den Schwaben habe es laut dem Bericht nun aber bereits erste Gespräche gegeben, als Ablöse ist von zwei bis drei Millionen Euro die Rede. Braunöders Vertrag in Wien läuft noch bis 2025.

Bei Austria Wien ist der 21-jährige Österreicher Braunöder unumstrittener Stammspieler. © IMAGO/Eibner-Pressefoto /EXPA/Angerer