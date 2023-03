Warum VfB-Profi Josha Vagnoman für die Nationalelf nominiert ist

Von: Nadja Pohr

Stuttgarts Josha Vagnoman (l) in Aktion gegen Wolfsburgs Kevin Paredes (r). © Tom Weller/dpa

Bundestrainer Hansi Flick hat VfB-Profi Josha Vagnoman überraschend für die DFB-Elf nominiert. Denn zuletzt spielte der Rechtsverteidiger in Stuttgart kaum eine Rolle.

Stuttgart - VfB-Profi Josha Vagnoman war von seiner Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft selbst überrascht. In Stuttgart stand der Rechtsverteidiger in der aktuellen Saison bisher nur sieben Mal in der Startelf. Das ist einerseits Vagnomans Verletzungen in der Vergangenheit geschuldet und andererseits dem Umstand, dass Trainer Bruno Labbadia rechts in der Viererkette auf den gelernten Innenverteidiger Waldemar Anton setzt.

