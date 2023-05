VfB-Profi mitten im Abstiegskampf mit neuem Tattoo: Hoeneß reagiert und gibt Millot einen Tipp

Unter die Haut

Autor Niklas Noack

Für den VfB Stuttgart geht es aktuell um die Bundesliga-Existenz. Mitten im Abstiegskampf sorgt jedoch Profi Enzo Millot mit einem Tattoo für Diskussionen.

Stuttgart - Dem VfB Stuttgart droht am Wochenende das Worstcase-Szenario. Sollte die Konkurrenz Siege einfahren, wäre es möglich, dass die Schwaben schon am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim 1. FSV Mainz 05 absteigen. Dementsprechend sollte klar sein, worauf der Fokus der Spieler im Vorfeld dieser Partie liegen sollte: auf dem Training.

Vor dem VfB-Spiel gegen Mainz 05 lässt sich Enzo Millot tätowieren

Enzo Millot hat in der Woche vor dem Match in Mainz gut trainiert, das versicherte zumindest VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Freitag auf der Pressekonferenz. Ob der 20-jährige Franzose jedoch wirklich alles dem sportlichen Erfolg unterordnet, daran könnten Zweifel aufgekommen sein.

Denn am Donnerstag postete ein spanischer Tätowierer bei Instagram eine Story, auf der zu erahnen ist, wie dieser am Arm eines Mannes eine seiner frisch gestochenen Arbeiten versorgte. Zu dem Video verlinkte der Tätowierer außerdem einen Kunden, bei dem es sich augenscheinlich um Enzo Millot vom VfB Stuttgart handelte.

Trotz Hoeneß-Kritik: Millots Tätowierer legt mit weiterem Foto nach

Von dieser Geschichte hat Hoeneß Wind bekommen. Zwar wollte Stuttgarts Coach deshalb nicht das ganz große Fass aufmachen, doch zwischen den Zeilen klang durch, dass er alles andere als begeistert von der Aktion war. „Er muss sich darüber im Klaren sein, dass so etwas sowohl nach innen als auch nach außen etwas bewirkt“, sagte Hoeneß bei der Pressekonferenz.

+ VfB-Profi Enzo Millot lässt sich vor dem Spiel gegen Mainz 05 tätowieren. © macena_tattoo/Instagram/Screenshot

Weiter räumte der Trainer zwar ein, dass es Millots Privatsache sei, doch „man muss immer wieder wissen: Wann ist der richtige Zeitpunkt?“ Er habe das Geschehnis „moderiert“ und dem jungen Franzosen einen „Tipp“ gegeben, gab Hoeneß zumindest einen kleinen Einblick in seine Gespräche mit dem Mittelfeldspieler.

Bei Hoeneß‘ Worten klang durch, dass es dem Trainer vor allem um die Außendarstellung ging. Doch so ganz scheint diese Kritik zu Millot nicht durchgedrungen zu sein. Denn am Freitagnachmittag, nach der Pressekonferenz, auf der sich Hoeneß geäußert hatte, postete der Tätowierer erneut ein Foto in seine Instagram-Story. Darin präsentierte er Millots Tattoo, wie es am „zweiten Tag“ aussah. Diesmal verzichtete der Tätowierer lediglich auf die Verlinkung.

Rubriklistenbild: © macena_tattoo/Instagram/Screenshot