VfB Stuttgart: Wie sich das Bundesliga-Schlusslicht im Test gegen Heidenheim geschlagen hat

Von: Nadja Pohr

Tiago Tomas im Testspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Heidenheim. © IMAGO/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat im Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim gewonnen und Selbstvertrauen getankt. Der angekündigte Mega-Streik am Montag bereitet den Verantwortlichen derweil Sorgen.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart nutzt die Länderspielpause, um sich weiter intensiv auf den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga vorzubereiten. Dazu trafen die Schwaben am Freitagnachmittag (24. März) in einem Testspiel auf den Zweitliga-Zweiten 1. FC Heidenheim. BW24 berichtet, wie sich der VfB im Test gegen den Zweitplatzierten der zweiten Liga geschlagen hat und warum sich die Verantwortlichen Sorgen um ihre Nationalspieler machen.

Bei dem Testspiel musste die Mannschaft unter anderem auf die Stammkräfte Borna Sosa, Hiroki Ito und Wataru Endo verzichten, die mit ihren Nationalteams unterwegs sind.