VfB: Verschiebung der Mitgliederversammlung verärgert Fans

Von: Niklas Noack

Der VfB Stuttgart hat seine ordentliche Mitgliederversammlung verschoben. Einige Fans sind deshalb verärgert.

Stuttgart - Als im September vergangenen Jahres die gut 400 Mitglieder zur ordentlichen Versammlung in der Porsche-Arena eintrafen, herrschte bei den meisten eine ausgelassene Stimmung. Denn das 2:2-Remis des VfB Stuttgart am Vortag gegen Bayern München und die seinerzeit anhaltende Euphorie durch den Last-Minute-Klassenerhalt überstrahlten den insgesamt schwachen Saisonstart und viele der damals offenen Fragen hinsichtlich der Vereinsausrichtung.

Für viele Fans des VfB Stuttgart sind Alexander Wehrle und Claus Vogt an der Entwicklung des Klubs schuld

Doch ironischerweise endete die Harmonie ausgerechnet an diesem Sonntag, an dem Vorstandsboss Alexander Wehrle stolz verkündete, mit Sami Khedira und Philipp Lahm zwei Berater an Land gezogen zu haben. Unter anderem, weil Wehrle darüber den bei Fans beliebten Sportdirektor Sven Mislintat nicht in Kenntnis setzte und diesen somit verärgerte.

Wenige Monate später war Mislintat Geschichte und die Anhängerschaft somit entzweit. Während die einen die Trennung vom Sportdirektor nachvollziehen konnten, waren andere der Meinung, Wehrle hätte Mislintat vergrault. Bezüglich letzterem ging manch einer sogar einen Schritt weiter und gab dem Präsidenten Claus Vogt die Schuld, der als Aufsichtsratschef die Einstellung von Wehrle zu verantworten hat. Zu diesen Streitthemen kommen weitere Unruhen im e.V., wobei ebenfalls Vogt im Fokus steht.

Viele VfB-Fans sind mit Präsident Claus Vogt unzufrieden. © IMAGO / Sportfoto Rudel/IMAGO / Metodi Popow/Montage

Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart findet in der Mercedes-Benz Arena statt

Jedenfalls gibt es inzwischen genügend Gründe, weshalb die kommende ordentliche Mitgliederversammlung weniger gelassen werden könnte. Dies dürfte einer der Ursachen dafür sein, dass der VfB diese nun von der Scharrena in die große Mercedes-Benz Arena verlegt hat. Außerdem wird die Veranstaltung aus organisatorischen Gründen auf den 10. September um eine Woche vorgezogen. Zum einen, da dieser Sonntag der letzte Schulferientag ist und man sich somit eine hohe Teilnehmerzahl erhofft. Zum anderen begründete ein VfB-Sprecher den Termin gegenüber der Stuttgarter Zeitung mit der Länderspielpause.

Eine logische Erklärung. Trotzdem ärgert sich manch ein Fan über die Änderungen. „Ja, es ergibt Sinn. Aber als Verein mit 75.000 Mitgliedern sollte man nicht Anfang März schreiben, dass der Termin für die wichtigste Veranstaltung des Jahres ‚feststeht‘, um dann zwei Monate später ohne konkreten Grund Ort und Zeit zu ändern“, twitterten zum Beispiel die Blogger vom Vertikalpass.

Kommt es noch zur außerordentlichen VfB-Mitgliederversammlung?

Zu welchen Problemen der neue Termin führt, erklärte derweil Anhängerin Cornelia, die twitterte: „Wir haben extra unseren Urlaub verschoben, damit wir an dem im März veröffentlichten Datum da sind. Und man hätte ja erwarten können, dass man aus der geringen Beteiligung vom letzten Jahr (ebenfalls Ferienende) gelernt hätte.“ Ein anderer meinte ähnliches: „Bei mir genauso. Habe beim Buchen meines Urlaubs extra darauf geachtet, dass ich am 17. September da bin. Ich hatte zwar Glück, weil ich meinen Urlaub nun nach dem 17. September gebucht habe, aber ich denke mal, einigen geht es anders.“

Unabhängig davon sammeln derzeit einige Anhänger Unterschriften, um eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu erwirken. Dafür bräuchten die Initiatoren insgesamt 6500 Unterstützer. Aktuell haben laut StZ 1500 den Antrag unterzeichnet. Bei dieser Versammlung würde es jedoch nur um eine mögliche Abwahl des Präsidiums und des Vereinsbeirats gehen.