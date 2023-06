Bredlow oder Müller im VfB-Tor? „Der Trainer hat noch vier Tage Zeit, um zu entscheiden“

Von: Niklas Noack

Beim Relegationshinspiel des VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV (3:0) hat Florian Müller Fabian Bredlow im Tor ersetzt. Doch wer hütet im Rückspiel das Gehäuse?

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison ein Torwartproblem. Zunächst hielten die Trainer, egal ob Pellegrino Matarazzo, Michael Wimmer oder Bruno Labbadia, am vorgesehenen Stammkeeper Florian Müller fest, obwohl diesem immer wieder grobe Patzer unterliefen.

Bis Müller für die Partie am 20. Spieltag beim SC Freiburg aufgrund von Magen-Darm-Problemen ausfiel und plötzlich Bredlow zwischen den Pfosten stand. An ihm hielt anschließend zunächst Labbadia fest, dann Trainer Sebastian Hoeneß, der trotz teilweise wackligen Auftritten von Bredlow eine Torwartdiskussion vermeiden wollte.

VfB-Keeper Florian Müller zwischen „Welt- und Kreisklasse“

Doch ausgerechnet mitten in der Relegation stellt sich die Frage nach dem Torwart erneut, da Bredlow im Hinspiel gegen den Hamburger SV (3:0) mit einer Innenbandzerrung im Knie ausfiel und somit Müller wieder gefragt war. Der zeigte eine Leistung mit Höhen und Tiefen, zwischen „Welt- und Kreisklasse“, wie es Blogger Sebastian Rose auf Twitter zusammenfasste.

Müller selbst sagte nach dem Spiel: „Natürlich ist es immer ein bisschen komisch, wenn man lange nicht gespielt hat. Aber die Jungs haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich hatte auch viele Aktionen mit dem Fuß, wodurch man dann ins Spiel hereinkommt. Dass dann nicht alles klappt, ist auch klar, aber im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein.“

Wechselten sich diese Saison im VfB-Tor ab: Florian Müller (l.) und Fabian Bredlow (r.). © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth lässt Torwartfrage fürs Relegationsrückspiel beim HSV offen

Mit seinem Kontrahenten gab es im Vorfeld derweil keine Probleme, was nicht verwunderlich ist, da die beiden Torhüter befreundet sind. Bredlow habe ihm lediglich „viel Glück“ gewünscht, verriet Müller, der außerdem sagte: „Wir haben so ein gutes Verhältnis und einen offenen Austausch, da war es nicht nötig, noch große Worte aneinander zu richten. Wir respektieren uns gegenseitig.“

Dass Müller auch im Rückspiel zwischen den Pfosten steht, ist allerdings nicht gesagt. „Es ist nicht so, dass der Einsatz von Fabi (Bredlow, Anm. d. Red.) am Montag vom Tisch wäre. Da wird am Samstag oder Sonntag möglicherweise neu sortiert“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der noch ein „großes Lob an Florian Müller“ nachschob. Auf die Frage, ob Bredlow definitiv im Tor stehen würde, sollte er fit sein, gab sich der Sportchef eher bedeckt: „Der Trainer hat noch vier Tage Zeit, die Entscheidung zu treffen.“

Klar scheint derweil, dass sich der VfB für die kommende Saison auf der Torwartposition neu aufstellen will. Denn wirklich überzeugen konnten eben weder Bredlow noch Müller.