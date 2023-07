Erste Konsequenzen nach der Saisonanalyse: Der VfB krempelt seine Strategien um

Teilen

Die Verantwortlichen des VfB Stuttgart haben die Saisonanalyse abgeschlossen und erste Änderungen in die Wege geleitet. Der Verein will sich in einigen Bereichen neu aufstellen.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat sich dank der Relegation in der Fußball-Bundesliga gehalten. Für die Schwaben war die vergangene Spielzeit – wie auch die Saison 2021/22 – kein leichtes Unterfangen, geprägt von Höhen und Tiefen. VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle betonte schon Wochen vor dem Liga-Endspurt, dass man die Situation im Nachgang in einer umfassenden Saisonanalyse beleuchten werde. Nun gab der VfB erste Konsequenzen bekannt.

„Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und sein Team haben die Zahlen und Fakten der vergangenen Spielzeit analysiert und auch den organisatorischen Rahmen, die Strukturen und personellen Gegebenheiten im Lizenzbereich bewertet“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stuttgarter. Das Ergebnis: Der VfB wird sich im sportlichen Bereich teilweise neu aufstellen und seine Ausrichtung anpassen.

Neue Scouts, neue Kaderplanung, neue Strukturen: VfB krempelt seine Strategien um

„Im Kern geht es darum, wie wir unsere Defizite in puncto Leistungskonstanz, Effektivität und Widerstandsfähigkeit abbauen – alles Merkmale, die auch mit der mannschaftlichen Reife zu tun haben“, sagte Fabian Wohlgemuth nach der Analyse. Der VfB packt nun vor allem drei Baustellen an, um in der kommenden Saison nicht wieder in die Abstiegszone zu rutschen: Struktur, Kaderplanung und Scouting.

Fabian Wohlgemuth und Alexander Wehrle haben die vergangene Saison umfassend analysiert. Erste Konsequenzen daraus hat der Verein nun bekannt gegeben. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Obwohl der Verein dank der neuen Sponsoren Porsche und MHP eine ordentliche Finanzspritze erwarten darf, will man bei der Kaderplanung nicht übermütig werden. „Wir setzen vielmehr auf gesundes Wachstum, auch wenn dies manchmal die Geduld strapazieren kann“, erklärte der Sportdirektor. Um den Kader „pragmatisch“ und mit „kreativen Lösungen“ zu gestalten, stellt sich der VfB im Scouting neu auf. Thomas Henning (Paderborn), Andreas Herrmann (Manchester United) und Stefan Brandenburger (VfL Wolfsburg) werden zum Team um Markus Lösch stoßen.

Darüber hinaus werden die Schwaben auch die Vereinsstruktur um einen Sportvorstand erweitern. Bisher übernahm dieses Amt Alexander Wehrle, was bei den VfB-Fans häufig für Kritik sorgte. Der Vorstandschef selbst habe beim Aufsichtsrat die Suche nach einem Sportvorstand empfohlen. „Meine Zuständigkeit für den Sport war von Anfang an als Übergangslösung vorgesehen, die keinesfalls über 2024 hinaus reichen sollte“, sagte Wehrle. Ein Kandidat steht für den Posten noch nicht fest.

Wehrle nach der Saisonanalyse: „Können uns kein ‚Weiter so‘ beim VfB leisten“

Durch den neuen Sportvorstand soll vor allem etwas mehr Ruhe bei den Schwaben einkehren. „Trotz des geglückten Klassenerhalts bin ich davon überzeugt, dass wir uns kein ‚Weiter so‘ beim VfB leisten können und unsere Situation eine andere Struktur erforderlich macht“, betont Wehrle nach der Saisonanalyse. Mit den neu gestellten Weichen in der Profifußballabteilung soll es laut den Verantwortlichen des VfB Stuttgart gelingen, den Verein in der Bundesliga zu stabilisieren. Ob der Plan aufgeht, wird sich erst zeigen müssen.