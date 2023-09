VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Eintracht Frankfurt zu Gast beim VfL Bochum. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Bochum – Das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt steigt am Samstag, 16. September 2023, um 18.30 Uhr in Bochum. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt wird nicht live im Free-TV übertragen .

zwischen dem im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Bochum startet am Samstag, 16. September 2023 , um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Eintracht Frankfurt hofft auf einen Sieg nach der Länderspielpause. Am 4. Spieltag geht es zum VfL Bochum. dort gab es in den vergangenen Jahren aber nicht viel zu holen für die Adler. Cheftrainer Dino Toppmöller und seine Mannschaft sind aber hochmotiviert, Punkte aus dem Ruhrpott mit nach Frankfurt zu nehmen und in der laufenden Saison weiter ungeschlagen zu bleiben.

VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt: Wer holt sich den Sieg?

Eine gute Chance auf einen Platz in der Startelf hat Neuzugang Niels Nkounkou., der glücklich ist über seinen Wechsel zu Eintracht Frankfurt: „Ich freue mich, hier zu sein. Meine ersten Eindrücke sind sehr gut. Es war wenig Zeit – zwei Tage nach meiner Ankunft komme ich rein und erziele ein Tor. Besser geht es nicht. Ich wünsche mir und dem Team, dass es so weitergeht!“

Der Außenverteidiger gilt als offensivstark und bewies das auch bereits in seinem ersten Einsatz gegen den 1. FC Köln, als ihm kurz nach seiner Einwechslung der umjubelte Ausgleich gelang. „Meine Position auf der linken Seite ist ähnlich wie in Frankreich. Aber Trainer Toppmöller verlangt von mir andere Sachen und gibt andere Anweisungen. Ich werde mich bestmöglich anpassen“, so Nkounkou weiter.

Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim VfL Bochum. © IMAGO/osnapix / Hirnschal

Dass es aber auch in dieser Saison nicht einfach wird beim VfL Bochum, zeigt das erste Heimspiel des kommenden Gegners. Vizemeister Borussia Dortmund schaffte nur durch einen Torwartfehler von Manuel Riemann den späten Ausgleich, der VfL präsentierte sich vor allem defensiv bärenstark. (smr)