VfL Bochum gegen FSV Mainz 05: Bundesliga jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell VfL Bochum gegen FSV Mainz 05. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Bochum – Die Bundesliga-Partie zwischen VfL Bochum und dem FSV Mainz 05 steigt am Freitag, 27. Oktober 2023, um 20.30 Uhr in Bochum. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfL Bochum gegen FSV Mainz 05: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen VfL Bochum und dem FSV Mainz 05 wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

VfL Bochum gegen FSV Mainz 05: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen VfL Bochum und dem FSV Mainz 05 im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 27. Oktober 2023, um 20.00 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

VfL Bochum gegen FSV Mainz 05: Wer holt sich den Sieg?

Der 9. Spieltag steht an in der deutschen Fußball-Bundesliga und er startet mit einem echten Kellerduell. Der VfL Bochum ist noch immer sieglos und will gegen den FSV Mainz 05 endlich den ersten Erfolg feiern. Die Gäste aus Rheinhessen haben aber als Tabellenletzter ebenso einen Negativlauf und benötigen dringend Zähler.

„Es geht immer darum, die richtige Mischung für das Spiel am Wochenende zu finden. Einen Einsatz hätten mehr als die elf Spieler verdient, die dann auf dem Platz stehen. Einige sind noch nicht so zum Zuge gekommen, aber sie können noch sehr wichtig werden“, sagte Bochum-Trainer Thomas Letsch auf der Pressekonferenz vor der Partie.

„Wir werden nicht den Ansatz wählen, den wir in Leipzig hatten. Das ist nicht das Zeichen, das wir aussenden sollten. Wir müssen es mit unserer Leistung schaffen, von der ersten Minute an unsere positiv verrückten Fans mitzunehmen“, so der Coach weiter.

Der VfL Bochum trifft auf den FSV Mainz 05. © IMAGO/Michael Taeger

Mainz-Cheftrainer Bo Svensson ist die Wichtigkeit der Partie bewusst: „Bochum ist ein wichtiges Spiel. Das ist jedem klar. Wir müssen morgen Abend ein Ergebnis liefern. Bochum hat in den letzten Spielen sehr gute Defensivleistungen gezeigt und in Leipzig auch verdient gepunktet.“ (smr)