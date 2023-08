Spektakulärer Neuzugang? Eintracht schnappt Wolfsburg offenbar den Wunschspieler weg

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach weiteren Verstärkungen und ist offenbar in der französischen Ligue 1 fündig geworden.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt ist noch nicht fertig mit den Transferaktivitäten. Sportvorstand Markus Krösche sucht weiter nach Verstärkungen, die Cheftrainer Dino Toppmöller mehr Optionen geben. Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, steht die SGE vor einem Transfer von Lovro Majer, der beim Ligue-1-Klub Stade Rennes unter Vertrag steht.

Lovro Majer Geboren: 17. Januar 1998 (Alter 25 Jahre), Zagreb, Kroatien Verein: Stade Rennes Position: Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt plant weitere Verstärkungen

Majer gilt in seiner kroatischen Heimat als kleiner Modric, ist technisch beschlagen und könnte den nächsten Schritt in seiner Karriere machen, mit einem Wechsel in die deutsche Fußball-Bundesliga. Ein Transfer des Nationalspielers käme aber durchaus überraschend, denn im zentralen Mittelfeld ist Eintracht Frankfurt mit Ellyes Skhiri, Hugo Larsson, Eric Junior Dina Ebimbe und Sebastian Rode stark besetzt.

Eine Position weiter vorne, die Majer auch ausfüllen kann, stehen bei der SGE Mario Götze, Jesper Lindström, Omar Marmoush, Jens Petter Hauge und Paxten Aaronson im Kader. Unklar ist, wie hoch die Ablöse wäre für den 25-Jährigen. Der Marktwert des Spielers liegt derzeit bei 20 Millionen Euro und er hat Vertrag in Rennes bis 2027 – günstig wäre eine Verpflichtung deshalb mit Sicherheit nicht.

Lovro Majer steht vor einem Wechsel zur Eintracht. © IMAGO/Mikolaj Barbanell

In den letzten Wochen wurde Majer vor allem mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Die Niedersachsen sollen intensiv um den Kroaten gebuhlt haben, da der Bedarf im zentralen Mittelfeld groß ist, nach dem Abgang von Felix Nmecha zu Borussia Dortmund. Laut französischen Medien wollte Rennes von Wolfsburg 35 Millionen Euro an Ablöse haben – eine stolze Summe.

Eintracht Frankfurt: Kommt Majer aus Rennes?

Dass Eintracht Frankfurt solch einen Betrag für Majer zahlt, ist nicht realistisch. Zumindest nicht bis Spieler wie Jesper Lindström oder Randal Kolo Muani den Verein noch verlassen haben für üppige Millionenbeträge.

Lovro Majer wurde in Zagreb geboren und spielte im Nachwuchs für mehrere Vereine aus der kroatischen Hauptstadt. 2013 zog es ihn zu NK Lokomotiva Zagreb, wo er 2016 zum Profi wurde. Nach starken Leistungen in der kroatischen 1. Liga schlug Top-Klub Dinamo Zagreb zu und verpflichtete ihn 2018 für 2,5 Millionen Euro. 2021 schnappte ihn sich Rennes für zwölf Millionen Euro und scheint nun selbst ordentlich Gewinn zu machen mit einem Verkauf des Mittelfeldspielers. (smr)