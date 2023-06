Wolfsburg-Drama im Finale der Womens Champions League

Von: Sascha Mehr, Stefan Schmid

Im Finale der Womens Champions League gehen die Favoritinnen aus Barcelona trotz Zwei-Tore-Führung des VfL Wolfsburg als Siegerinnen vom Platz.

Update vom 3. Juni: Der VfL Wolfsburg verliert das Finale der Womens Champions League mit einem denkbar niederschmetternden Spielverlauf gegen den FC Barcelona. Nachdem die Wölfinnen bereits mit 2:0 zur Pause geführt hatten, schafften es die Spanierinnen noch während der regulären Spielzeit, das Spiel zu drehen und gingen schlussendlich mit einem 3:2-Sieg vom Feld.

Patri schockt Wolfsburg mit dem Doppelschlag

Die Zuschauer beim Endspiel in Eindhoven sahen in der ersten Halbzeit eine Vorstellung des VfL, die einen Sieg gegen die Favoritinnen in greifbare Nähe rückten. Schon in der dritten Minute brachte Ewa Pajor die Wölfinnen mit einem sehenswerten Schlenzer von der Sechzehnerkante in Front. Sie war es auch, die den zweiten Treffer von Wolfsburg durch Alexandra Popp vorbereitete (37. Minute). Und so ging es mit der Zwei-Tore-Führung in die Pause.

Nach dem Pausentee allerdings brachten die Katalaninnen ihre PS doch aufs Feld und schlugen innerhalb von zwei Minuten (48./50.) gleich doppelt durch Patri zu. Schlussendlich war es die Schwedin Fridolina Rolfö, die in der 70. Minute den 3:2-Endstand besorgte. Wolfsburg probierte im Anschluss alles, um doch noch zumindest die Verlängerung zu erzwingen, konnte aber auch in der siebenminütigen Nachspielzeit kein drittes Tor erzielen.

Alexandra Popp war nach Abpfiff im Finale der Womens Champions League sichtlich niedergeschlagen. © IMAGO/ ANP

VfL Wolfsburg gegen FC Barcelona: Wer gewinnt die Womens Champions League?

Erstmeldung vom 1. Juni: Eindhoven - Das Highlight der Saison steht an für den VfL Wolfsburg, denn es geht im Finale der Womens Champions League gegen den spanischen Top-Klub FC Barcelona. „Barça ist der klare Favorit. Aber ich weiß, wie gefährlich uns das macht, welche Energien das freisetzen kann. Von daher freue ich mich extrem auf das Finale“, sagte Wolfsburg-Trainer Tommy Stroot zuletzt.

Der FC Barcelona ist das Maß aller Dinge in Europa und der große Favorit auf den Titel in der Womens Champions League. Kurz vor dem Finale gegen den VfL Wolfsburgs hat der spanische Top-Klub erstmals seit fast zwei Jahren in der Liga verloren. Der Meister musste sich Madrid CFF mit 1:2 geschlagen geben und beendete die Spielzeit überraschend mit einer Pleite gegen den Tabellenvierten.

Der FC Barcelona hatte zuvor 64 Begegnungen nacheinander nicht verloren und musste sich in der spanischen Meisterschaft seit Juli 2021 nicht mehr geschlagen geben. Zwischenzeitlich hatten die Katalaninnen sogar ganze 62 Partien in Serie gewinnen können.

Das Finale der Womens Champions League zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona findet am Samstag, 3. Juni 2023, in Eindhoven statt. Anpfiff ist um 16.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

VfL Wolfsburg gegen FC Barcelona: Womens Champions League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender ZDF überträgt das Finale der Womens Champions League zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona live und in voller Länge im Free-TV.

zwischen Die TV-Rechte der Womens Champions League teilen sich derzeit Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender ZDF.

VfL Wolfsburg gegen FC Barcelona: Womens Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Finale der Womens Champions League zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona im Live-Stream übertragen.

wird das zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Samstag, 3. Juni 2023, um 15.30 Uhr mit den Vorberichten, um 16.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

