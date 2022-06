VfL Wolfsburg: Bartol Franjic wird Schlager-Nachfolger

Teilen

Bartol Franjic bei einer Pressekonferenz © Marko Lukunic/PIXSELL / IMAGO

Nach dem Abgang von Xaver Schlager steht nun seine Nachfolge fest: Der VfL Wolfsburg verpflichtet den Kroaten Bartol Franjic.

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat einen Nachfolger für den an RB Leipzig verkauften Xaver Schlager gefunden. Die Niedersachsen gaben am Montag die Verpflichtung des ehemaligen kroatischen U21-Nationalspielers Bartol Franjic bekannt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom kroatischen Erstligisten Dinamo Zagreb und erhält beim VfL einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2027. Franjic ist der vierte Neuzugang des Fußball-Bundesligisten. Zuvor hatte der VfL bereits Jakub Kaminski, Patrick Wimmer und Kilian Fischer verpflichtet.

«Bartol ist zwar noch jung, verfügt aber dennoch bereits über sehr viel Erfahrung, sowohl national als auch international, und hat beständig seine Leistung abgerufen», sagte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer. «Er ist in der Defensive vielseitig einsetzbar, verteidigt gut und verfügt über einen guten Spielaufbau.»

Für den in Zagreb geborenen Franjic ist Wolfsburg die erste Station außerhalb seiner kroatischen Heimat. Für Dinamo Zagreb absolvierte er insgesamt 84 Pflichtspiele, darunter 18 Partien in der Europa League und sechs in der Qualifikation zur Champions League. (dpa)