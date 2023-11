VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen heute live: So sehen Sie das Bundesligaspiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Wolfsburg – In der Fußball-Bundesliga steht der zehnte Spieltag an und es kommt zu einem Nord-Duell. Der VfL Wolfsburg empfängt den SV Werder Bremen und will mit einem Sieg näher an die internationalen Plätze heranrücken. Für die Gäste geht es um Zähler gegen den Abstieg.

VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen: Wer holt sich den Sieg?

„Sie haben eine hohe Geschwindigkeit, sind sehr gut organisiert, sind aber selten über 90 Minuten konstant geblieben und wir müssen die Phasen erkennen und diese für uns nutzen“, sagte Bremen-Cheftrainer Ole Werner auf der Pressekonferenz über den kommenden Gegner.

„Für mich fällt nach dem Sieg gegen Union keine Anspannung ab und das wird sich über die gesamte Saison auch nicht ändern. Die Liga ist eng, es geht um jeden Punkt und jede Kleinigkeit“, so der Coach weiter, der gegen Wolfsburg auf Jiri Pavlenka, Naby Keïta, Christian Groß und Nicolai Rapp verzichten muss.

Der VfL Wolfsburg trifft auf den SV Werder Bremen. © IMAGO

Bei Wolfsburg könnte der Stammkeeper erneut ausfallen. „Koen Casteels macht Fortschritte. Er hat heute individuell auf dem Platz trainiert. Wir erwarten uns morgen ein klareres Bild als heute und halten es uns offen, ob er es schafft bis zum Spiel gegen Bremen“, bestätigt Trainer Niko Kovac.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen steigt am Sonntag, 5. November 2023, um 15.30 Uhr in Bremen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 5. November 2023, um 15.00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

