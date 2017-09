Kommentar zum Videobeweis-Chaos: Der menschliche Faktor

Eigentlich sollte der Videobeweis zur Vermeidung falscher Schiedsrichter-Entscheidungen beitragen. Doch beim 0:5 in Dortmund sorgte das neue Hilfsmittel nach Meinung der Kölner für ein Fehlurteil. Ein Kommentar von Armin Gibis.

München - Die Vorfreude auf den Videobeweis ist ja enorm gewesen im technik-freundlichen Teil des Fußballlagers: Endlich keine die Fanseelen quälenden Fehlentscheidungen mehr, endlich Klarheit nach zweifelhaften Szenen, endlich Gerechtigkeit. Auch mancher Referee dürfte froh darüber sein, dass ihm in kniffligen Situationen eine höhere Instanz beisteht. Doch nach nur vier Spieltagen laufen die Diskussionen um die vermeintliche Errungenschaft derart heiß, dass der Eindruck entsteht: Die Verwirrung ist durch den Videobeweis nur noch größer geworden.

Tatsächlich ist den Regelhütern im aktuellen Fall, also bei Dortmunds 5:0-Schützenfest gegen Köln, gleich ein Doppel-Fehler unterlaufen. Erst irrte sich der Schiedsrichter auf dem Spielfeld, dann patzte der Kollege im Video-Studio in diesem doch ziemlich komplizierten Fall. Auf die Tücken der Technik war das nicht zurückzuführen. Sondern vielmehr auf den menschlichen Faktor. Also auf menschliches Versagen.

Für die Regelauslegung via Video ist ja weiter der Unparteiische verantwortlich, und nicht die Technik. Das führt – wie eh und je – zu anfechtbaren Einschätzungen wie zum Beispiel am Samstag beim folgenschweren Zusammenprall des Stuttgarters Gentner mit dem Wolfsburger Torhüter Casteels. Der Keeper rammte bei einem fast schon zirzensischen Panthersprung sein Knie derart brutal ins Gesicht des Rivalen, dass diesem mehrere Knochen brachen. Casteels, der ohne böse Absicht, aber auch ohne jede Rücksicht auf Verluste gehandelt hatte, blieb seltsamerweise straffrei. Anders der Leipziger Keita, dessen Stollen in einer vergleichbaren (allerdings harmloseren) Situation in der Mundregion des Gladbachers Kramer gelandet waren. Für den – ebenfalls unabsichtlichen, aber rüden – Tritt gab es Rot und drei Spiele Sperre. Das verstehe, wer will.

Nur: Sprechen die bisherigen Irrtümer und Pannen gegen den Videobeweis? Die Antwort kann nur lauten: Nein. Sicher, es gab auch technische Probleme (zum Beispiel mit den Headsets und den virtuellen Abseitslinien), doch das müsste im Laufe der Testphase beherrschbar sein. Kernpunkt der ersten Zwischenbilanz ist indes, dass das Dortmunder Chaos die große Ausnahme war und die Video-Assistenten eine Reihe von Fehlentscheidungen verhinderten. Ein Fortschritt also, ein Plus an Gerechtigkeit.

