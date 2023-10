Spektakulärer Neuzugang? Eintracht hat offenbar vier Mittelstürmer auf der Liste

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem Mittelstürmer und Nachfolger für Kolo Muani und hat offenbar vier mögliche Kandidaten im Auge.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt ist in der laufenden Bundesliga-Saison noch ungeschlagen, konnte aber auch erst einen Sieg feiern. Von sechs Partien spielte die SGE bereits fünfmal unentschieden, zuletzt gab es ein torloses Remis gegen den SC Freiburg. Das Torverhältnis von 4:3 zeigt, dass Eintracht-Partien aktuell wenig Spektakel bieten.

Marcos Leonardo Geboren: 2. Mai 2003 (Alter 20 Jahre), Itapetinga, Bahia, Brasilien Verein: FC Santos Position: Stürmer

Eintracht Frankfurt: Interesse an Marcos Leonardo

Die Defensive zeigt sich bereits stark, es hakt aber in der Offensive. Randal Kolo Muani, den es zu Paris Saint-Germain zog, fehlt an allen Ecken, doch bis Winter muss Cheftrainer Dino Toppmöller mit dem vorhandenen Personal auskommen. Ab Januar kann Sportvorstand Markus Krösche dann mit dem Geldkoffer losziehen und mindestens einen neuen Angreifer verpflichten. Nach Informationen der Bild gibt es vier Kandidaten auf der Liste der SGE für einen Transfer im Winter.

Marcos Leonardo (FC Santos): Der Angreifer steht in seiner brasilianischen Heimat bei Top-Klub FC Santos unter Vertrag und dreht in der laufenden Saison richtig auf. In 18 Einsätzen gelangen dem 20-Jährigen neun Tore und zwei Assists. Der Marktwert des U23-Nationalspielers liegt bei 17 Millionen Euro und er dürfte alles andere als günstig werden für Eintracht Frankfurt.

Welcher Stürmer wird Nachfolger von Randal Kolo Muani? © Imago

Karim Konaté (RB Salzburg): Der 19-Jährige wechselte im Sommer 2022 von seinem Heimatklub ASEC Mimosas nach Salzburg und wurde direkt eine Saison nach Liefering ausgeliehen. In der laufenden Saison kommt der Stürmer auf vier Treffer und zwei Vorlagen in acht Spielen für Salzburg. Sein Marktwert schoss auf 15 Millionen Euro in die Höhe.

Eintracht Frankfurt: Wird Orban neuer SGE-Angreifer?

Jørgen Strand Larsen (Celta Vigo): Der sechsmalige norwegische Nationalspieler steht seit 2022 beim spanischen Erstligisten Celta Vigo unter Vertrag. Der mit dem Gardemaß von 1,93 Metern ausgestattete Strand Larsen ist ein klassischer Mittelstürmer, der vor allem durch seine Physis überzeugt – also ein etwas anderer Spielertyp als Kolo Muani.

Gift Orban (KAA Gent): Er gilt als Stürmer mit immensem Entwicklungspotenzial. Im Sommer 2022 wechselte Orban vom nigerianischen Klub Bison FC zu Stabæk nach Norwegen. Ein halbes Jahr später schlug dann Gent zu und verpflichtete den Angreifer für 3,3 Millionen Euro. In der laufenden Saison kommt er auf fünf Einsätze in der belgischen Liga, in denen ihm zwei Treffer gelangen. Günstig wäre er aber nicht. Sein Marktwert wuchs in weniger als einem Jahr von 100.000 Euro auf 20 Millionen Euro – Tendenz steigend. (smr)