Ex-Schwimm-Star van Almsick will Berliner Frauenfußballteam in Bundesliga führen

Von: Kai Hartwig

Die frühere Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick engagiert sich im Frauenfußball. © Daniel Reinhardt/dpa

Im Schwimmen zählte Franziska van Almsick zur Weltelite. Jetzt will sie helfen, ein Berliner Frauenfußball-Team an die nationale Spitze zu bringen.

Berlin – Zu aktiven Zeiten als Profisportlerin zählte Franziska van Almsick zu den besten Schwimmerinnen der Welt. Die mehrfache Welt- und Europameisterin will sich nun in einer anderen Sportart versuchen. In ihrer Geburtsstadt Berlin will die 44-Jährige dem Frauenfußball zu neuen Höhen verhelfen.

Beim Team des FC Viktoria Berlin soll van Almsick als Aufsichtsrätin dabei helfen, den Aufstieg in die Bundesliga zu realisieren. Derzeit spiel Viktoria in der Regionalliga, also der dritthöchsten Spielklasse im Frauenfußball. „Es ist an der Zeit, dass Frauen sich mehr engagieren und einbringen. Wir brauchen dafür keine Quote. Wir schaffen das bei Viktoria Berlin mit Zusammenhalt, Empathie und Netzwerk“, erklärte van Almsick der dpa: „Ich fand es eine einmalige Gelegenheit, dabei mitzuwirken, dass sich sechs Frauen zusammenschließen und noch so viele Ideen haben.“

FC Viktoria Berlin: Fußballerinnen erhalten Unterstützung von van Almsick, Höfl-Riesch, Hingst und Kebekus

Zu dem Sextett zählt auch die frühere Nationalspielerin und zweimalige Weltmeisterin Ariane Hingst. Die Gruppe um die Ex-Fußballerin hat in den vergangenen Monaten insgesamt 87 Investorinnen und Investoren gewinnen können. Diese ließen insgesamt eine Million Euro in den Verein einfließen. Unter ihnen sind mit der ehemaligen Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch, Komikerin Carolin Kebekus, Tänzerin Nikeata Thompson und Dunja Hayali, der Moderatorin des ZDF-Sportstudios, bekannte Namen.

Als großes Ziel wurde ausgegeben, das Team innerhalb von fünf Jahren zu professionalisieren und bis in die Zweite Bundesliga zu führen. Bislang machte bei der Viktoria vor allem die Männerabteilung sportlich von sich reden. Die erste Mannschaft spielte zur Saison 2021/22 erstmals in der 3. Liga, stieg allerdings direkt wieder ab. Bei den Jugendteams spielen die A-Junioren in der U19-Bundesliga sowie die B-Junioren in der U17-Bundesliga.

Frauenfußballabteilung des FC Viktoria Berlin will „unabhängig und nicht das B-Team der Männer“ sein

Doch nun schicken sich auch die Frauen vom FC Viktoria Berlin an, ihre eigene Sportgeschichte zu schreiben. Wie ernst es den Fußballerinnen damit ist, zeigt unter anderem der Umstand, dass die Frauenabteilung eine eigene Homepage auf die Beine gestellt hat. Dort wird die ambitionierte Zielsetzung untermauert. „Wir wollen den Berliner Frauenfußball in die Bundesliga führen und den Frauensport in ganz Deutschland nachhaltig verändern“, ist hier zu lesen.

Und weiter: „Wir sind unabhängig und nicht das B-Team der Männer. Unser Ziel ist, neben sportlichem Erfolg einen Wandel im deutschen Fußball voranzutreiben und die Gesellschaft positiv zu beeinflussen.“ Dafür haben sich die Berlinerinnen und ihre Unterstützerinnen wohl einen guten Zeitpunkt ausgewählt, glaubt man einer Spielerin des FC Bayern.

Die EM hat dem Frauenfußball hierzulande einen Schub gegeben. „Bei unseren Heimspielen ist viel mehr los, das Stadion ist voll und die Stimmung ist da“, sagte Nationalspielerin Linda Dallmann im tz-Interview. Bleibt zu hoffen, dass der Aufschwung auch bei der Frauenabteilung des FC Viktoria Berlin für Rückenwind sorgt. Die Hauptstädterinnen scheinen davon überzeugt zu sein. „This Club is a game changer“, prangt auf der Homepage. Was zu Deutsch so viel heißt wie: „Dieser Klub wird das Spiel verändern.“ (kh)