Viktoria Köln gegen Eintracht Frankfurt heute live: So sehen Sie das DFB-Pokalspiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals zu Gast bei Viktoria Köln. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Frankfurt – Das Spiel der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal zwischen Viktoria Köln und Eintracht Frankfurt steigt am Mittwoch, 1. November 2023, um 20:45 Uhr in Köln. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Viktoria Köln gegen Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Viktoria Köln und Eintracht Frankfurt wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Viktoria Köln gegen Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Viktoria Köln gegen Eintracht Frankfurt wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Köln startet am Mittwoch, 1. November 2023 , um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

Viktoria Köln gegen Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das DFB-Pokalspiel zwischen Viktoria Köln und Eintracht Frankfurt selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Eintracht Frankfurt muss in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals ins Rheinland reisen. Gegner ist Drittligist Viktoria Köln, die den Favoriten vom Main aus dem Wettbewerb werfen wollen. „Wir gehen davon aus, in Köln ein gefühltes Heimspiel zu haben. Es ist ein kleines Stadion, ein Hexenkessel. Wir hoffen, dass das die Jungs zusätzlich beflügelt“, sagte Eintracht-Cheftrainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Viktoria Köln gegen Eintracht Frankfurt: Gäste sind hoher Favorit

„Ich habe 2022 mit Bayern gegen Viktoria Köln gespielt, in der ersten Runde haben sie Bremen rausgehauen. Sie sind in dieser Saison zu Hause ungeschlagen. Es wird eine absolute Herausforderung, die wir mit 100-prozentiger Bereitschaft angehen müssen“, so der Coach weiter.

Eintracht Frankfurt ist im DFB-Pokal zu Gast bei Viktoria Köln. © IMAGO/Blatterspiel

Toppmöller freut sich auf das K.o.-Spiel: „Ich habe immer Bock auf Fußball und hoffe die Jungs damit anstecken zu können. Wenn wir unseren Fußball gestern sehen, freue ich mich schon wieder aufs nächste Spiel. Anderer Wettbewerb, Do-or-die-Spiel. Darauf hat jeder Lust!“

Die einzigen kleinen Fragezeichen stehen hinter Pacho und Trapp, wie Toppmöller erklärte: „Pacho hat einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen, Trapp wurde am Rücken behandelt. Aber bei beiden sieht es ganz gut aus. Grundsätzlich sind die Jungs gut durch das Spiel gestern gekommen.“ (smr)

