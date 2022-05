Champions League live: Wo läuft Villarreal gegen Liverpool heute im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Der FC Liverpool will in Villarreal das Ticket für das nächste Champions-League-Finale lösen. © Imago/Peter Byrne

Jürgen Klopp kann mit Liverpool das dritte Finale erreichen. Wo läuft das Champions-League-Spiel gegen Villarreal live im TV und Stream? Alle Infos.

Villarreal ‒ Der FC Liverpool ist weiterhin nicht zu stoppen. Nach dem Gewinn des Ligapokals, dem Einzug in das FA-Cup-Finale und dem weiterhin offenen Meisterschaftsrennen in der Premier League, steht die Mannschaft von Jürgen Klopp nun auch noch kurz vor dem Einzug in das Finale der UEFA Champions League. Nach dem Titelgewinn 2019 wäre es der zweite Königsklassen-Erfolg unter der Klopp-Ära. Mit einem dominanten 2:0-Heimsieg, der auch noch etwas deutlicher hätte ausfallen können, reisen die „Reds“ nun nach Spanien, um weiterhin das Quadrupel jagen zu können.

Der FC Villarreal verdiente sich in der aktuellen Saison durch Siege gegen den FC Bayern und Juventus Turin zwar den höchsten Respekt, musste sich aber wohl auch eingestehen, dass der FC Liverpool im Hinspiel eine Nummer zu groß war. Die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache: 19:2 Torschüsse für Liverpool, 651:180 angekommene Pässe und 73:27 Prozent Ballbesitz für die Engländer. Nur mit dem Ergebnis kann das „gelbe U-Boot“ zufrieden sein, denn im Rückspiel zu Hause ist dadurch noch alles möglich.

UEFA Champions League, Halbfinale Rückspiel FC Villarreal - FC Liverpool Anpfiff 3. März 2022, 21.00 Uhr Stadion Estadio de la Ceramica, Villarreal Schiedsrichter Danny Makkelie (Niederlande)

Champions League heute live: FC Villarreal braucht „perfektes Spiel“ gegen Liverpool

„Wir wollen nicht nur mitspielen, sondern alles tun, um das Spiel auch zu gewinnen, damit unsere Fans auf ihre Kosten kommen“, sagte Villarreals Coach Unai Emery. Der Heimvorteil werde sicherlich eine Rolle spielen, dieser solle dementsprechend genutzt werden. Abgesehen davon brauche Villarreal „ein perfektes Spiel“, um die derzeit wohl formstärkste Mannschaft der Welt schlagen zu können. „Wir sind so weit gekommen und wollen jetzt auch das Finale erreichen“, zeigt sich der Spanier kämpferisch.

Gegenüber Jürgen Klopp erwartet hingegen ein „hartes“ Spiel, das sei jedoch in Ordnung so: „Champions-League-Halbfinalspiele sollen hart sein. Wir erwarten nicht, dass es einfach wird.“ Die Ablenkung, im Mai noch um drei Titel gleichzeitig zu spielen, sei eine Herausforderung. Klopp sei „nicht schlau genug“, zwei Dinge gleichzeitig zu versuchen: Sich auf die anstehenden Spiele zu konzentrieren und sich auf die möglichen Titel zu freuen. „Es ist eine gute Situation für uns. Aber die Anzahl der Spiele, die wir noch spielen müssen, ist sehr hoch. Ob mit oder ohne Champions-League-Finale: Es ist viel für uns. Also gewinnen wir besser jedes Spiel, weil es sonst schwierig werden könnte.“

Champions League live: Wer überträgt FC Villarreal - FC Liverpool heute im TV?

Wie alle anderen Spiele der aktuellen Königsklassen-Saison wird auch das zweite Halbfinale zwischen Villarreal und Liverpool leider nicht live im Fernsehen übertragen. Keiner der üblichen Sender konnte sich die Rechte an der Champions League sichern und die Summen der Streaminganbieter mitgehen.

Das ZDF wird lediglich eine Highlight-Sendung am Mittwoch um 23.00 Uhr ausstrahlen. Dort wird es die Zusammenfassungen der beiden Rückspiele zu sehen geben. Jochen Breyer moderiert gemeinsam mit seinem Experten Per Mertesacker.

FC Villarreal - FC Liverpool live: Wer zeigt die Champions League heute im Live-Stream?

Die Champions-League-Abende gehören dienstags Amazon Prime Video. Der Neu-Einsteiger im Fußball-Geschäft durfte sich bisher jeden Dienstag eine Partie aussuchen und diese exklusiv übertragen. Da nur noch ein Spiel pro Abend stattfindet, wird Villarreal gegen Liverpool automatisch von Amazon Prime übertragen. Nur Kunden können das Angebot des kostenpflichtigen Dienstes sehen.

Die Sendung geht ab 20 Uhr mit den Vorberichten los. Sebastian Hellmann moderiert mit abwechselnden Gästen. Zuletzt waren Mario Gomez und Matthias Sammer als Experten dabei. Jonas Friedrich kommentiert das Spiel mit Benedikt Höwedes.

Begegnung FC Villarreal - FC Liverpool TV - Live-Stream Amazon Prime Video Live-Ticker tz.de

Im Live-Ticker auf tz.de: FC Villarreal - FC Liverpool

Wer nicht Kunde bei Amazon Prime ist, kann alternativ auf den Live-Ticker von tz.de ausweichen. Dort verpassen Sie keine wichtige Szene des Spiels. (ta)