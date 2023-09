Fußball-Nationalspielerin stirbt bei schrecklichem Unfall: Tod mit 26 Jahren

Von: Alexander Kaindl

Violeta Mitul ist bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. © IPA Sport / Imago / UMF Einherji

Violeta Mitul ist tot. Die Nationalspielerin Moldaus starb bei einem fürchterlichen Unfall in Island. Sie wurde nur 26 Jahre alt.

Vopnafjördur – Schreckliche Nachrichten aus Island: Violeta Mitul ist tot. Die Profi-Fußballerin vom isländischen Klub UMF Einherji stürzte bei einem Wanderausflug von den Klippen. Der grauenvolle Unfall sorgt für Bestürzung – vor allem natürlich in ihrer Heimat Moldau.

Violeta Mitul Geboren: 3. April 1997, Tiraspol, Moldau Gestorben: 4. September 2023, Vopnafjördur, Island Profi-Stationen (u. a.): Apulia Trani, FF La Solana, UMF Einherji

Fußball-Nationalspielerin stirbt bei Wanderausflug: Tod mit 26 Jahren

Was war passiert? Medienberichten zufolge hatte die isländische Polizei am 4. September eine Meldung darüber erhalten, dass am Hafen der isländischen Gemeinde Vopnafjördur eine Person von den Klippen gestürzt sei. Sofort wurden Rettungskräfte alarmiert – für die 26-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät. Es konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden.

Mitul war mit ihren Teamkolleginnen von UMF Einherji unterwegs, als sich das Unglück ereignete. Der Fußballverband der Republik Moldau bestätigte schließlich den Tod der Nationalspielerin. Auf Instagram hieß es: „Mit tiefer Trauer und Schmerz in der Seele drückt der Moldawische Fußballverband sein aufrichtiges Beileid und tiefes Bedauern über den Tod der Fußballnationalspielerin Violeta Mitul aus. Eine der besten Spielerinnen der Frauen-Nationalmannschaft erlitt bei einer Bergwanderung mit ihren Vereinskameradinnen einen tragischen Unfall.“

Violeta Mitul ist tot: „Für uns alle ein großer Schock und die Lücke, die sie hinterlässt, ist riesig“

Auch Mituls Klub reagierte, drückte auf seiner Homepage seine Bestürzung aus. Violeta sei „gutherzig“ gewesen, immer mit einem Lächeln auf den Lippen. „Ihr Tod ist für uns alle ein großer Schock und die Lücke, die sie hinterlässt, ist riesig.“

Und weiter: „Wir sprechen Violetas Familie, Alexandru, Maria, Veaceslav und Julia, unser tiefstes Beileid aus. In solch einer tragischen Zeit können weder Worte noch Taten die Wunden heilen, die der Verlust hinterlassen hat, aber wir werden tun, was wir können, um Familie und Freunde zu trösten, die in dieser Zeit der Trauer trauern.“

Violeta Mitul: Profifußball in Italien, Spanien und Island – mehr als 40 Länderspiele für Moldau

Wenige Tage nach Mituls Tod fand eine Gedenkfeier statt. Der Erlös der dabei verkauften Kerzen wurde für die Familie der Fußballerin gesammelt. Mitul war erst im Sommer zu Einherji gewechselt, seitdem hatte sie 18 Spiele in der 2. Frauenliga für den Klub bestritten. Dabei gelangen ihr vier Tore. Zuvor war sie unter anderem in Spanien und Italien aktiv. Für die Nationalmannschaft Moldaus bestritt sie über 40 Länderspiele.

