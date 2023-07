Völlig überraschender Neuzugang? Eintracht hat Norweger im Visier

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt sondiert den Transfermarkt und scheint Interesse an einem norwegischen Rechtsverteidiger aus Rotterdam zu haben.

Frankfurt/Rotterdam – Die Spieler von Eintracht Frankfurt befinden sich derzeit noch im Urlaub, bevor es am 10. Juli wieder ernst wird, denn dann startet die Vorbereitung auf die neue Saison unter dem neuen Trainer Dino Toppmöller. Sportvorstand Markus Krösche hat aber bereits jetzt alle Hände voll zu tun, denn er muss den Kader für die kommende Spielzeit planen.

Marcus Pedersen Geboren: 16. Juli 2000 (Alter 22 Jahre), Hammerfest, Norwegen Verein: Feyenoord Rotterdam Position: Rechtsverteidiger

Eintracht Frankfurt plant Kader für 2023/24

Nach der schwachen Rückrunde 2022/23 wird es einige Veränderungen bei Eintracht Frankfurt geben. Neben Daichi Kamada, Evan Ndicka und Almamy Toure, die bereits weg sind, könnte es weitere Abgänge geben. Die SGE hat aber auch schon mehrere Neuzugänge unter Dach und Fach gebracht, weitere sollen aber in den nächsten Wochen folgen.

Eine Position, auf der Eintracht Frankfurt offenbar sucht, ist die des Rechtsverteidigers. In der vergangenen Saison spielte dort vor allem Neuzugang Aurelio Buta, aber auch Kristijan Jakić, Junior Dina Ebimbe und Ansgar Knauff mussten auf dieser Position ran. Nun soll aber ein weiterer echter Rechtsverteidiger kommen, der Buta Konkurrenz macht. Timothy Chandler traut man diese Rolle offenbar nicht zu.

Marcus Pedersen soll im Visier von Eintracht Frankfurt stehen. © IMAGO/ Feyenoord Rotterdam v FC Utrecht

Eintracht Frankfurt soll deshalb ein Auge auf Marcus Pedersen von Feyenoord Rotterdam geworfen haben, wie das vereinsnahe Onlineportal 1908.nl berichtet. Demnach ist die SGE aber nicht der einzige Verein aus der deutschen Fußball-Bundesliga, die Interesse am Norweger zeigt, der VfL Wolfsburg buhlt ebenfalls um den Nationalspieler. Außerdem wird der spanische Top-Klub Atlético Madrid als möglicher neuer Arbeitgeber von Pedersen genannt. Wolfsburg soll sogar schon ein Angebot für den 22-Jährigen vorbereitet haben.

Eintracht Frankfurt mit Interesse an Pedersen?

Pedseren wechselte 2021 vom norwegischen Verein Molde für zwei Millionen Euro nach Rotterdam und wurde mit dem Traditionsklub niederländischer Meister. Sein Marktwert beläuft sich mittlerweile auf sieben Millionen Euro – Tendenz steigend. Günstig wäre der 22-Jährige, dessen Vertrag bis 2026 läuft, also nicht.

In der vergangenen Saison stand Pedersen in wettbewerbsübergreifend 40 Pflichtspielen für Feyenoord Rotterdam auf dem Platz, in denen er einen Treffer erzielen und zwei weitere vorbereiten. Der niederländische Meister ist nach Informationen des Onlineportals 1908.nl gesprächsbereit bezüglich eines Verkaufs. (smr)