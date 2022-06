Vivawest-Aufseherin lehnt weiteres Sponsoring für Schalke ab

Ist auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor: FC Schalke 04. © David Inderlied/dpa/Archivbild

Die Aufsichtsratsvorsitzende des Immobilienkonzerns Vivawest hat sich ablehnend zu einer Fortsetzung des Vivawest-Engagements als Hauptsponsor des Bundesliga-Aufsteigers FC Schalke 04 geäußert.

Gelsenkirchen/Essen - „Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass Vivawest in diesem Engagement in der Ersten Bundesliga bleiben kann, weil es dann tatsächlich auch unsere finanzielle Bereitschaft überschreitet“, sagte Bärbel Bergerhoff-Wodopia in Essen.

Die Managerin ist Personalvorstand bei der RAG-Stiftung. Die Stiftung ist mit einem Anteil von 40 Prozent größter Anteilseigner von Vivawest. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Gelsenkirchen. Es bewirtschaftet knapp 120.000 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen.

Schalke in Verhandlungen

Vivawest war Anfang März als Hauptsponsor eingesprungen, nachdem Schalke die Zusammenarbeit mit dem russischen Gaskonzern Gazprom wegen der russischen Invasion in die Ukraine beendet hatte. Über die Dauer der Zusammenarbeit und finanzielle Details war damals nichts bekannt geworden. Vivawest-Geschäftsführer Uwe Eichner hatte von einer „temporären Partnerschaft“ gesprochen.

Die Finanzierung oder ein Sponsorvertrag mit einer Bundesliga-Mannschaft sei nicht zu vergleichen „vom Aufwand her“ mit einer Zweitliga-Mannschaft, sagte Bergerhoff-Wodopia weiter. „Von daher gibt es mit Sicherheit hohe Interessen auch von anderen Firmen, jetzt Schalke 04 dementsprechend als Sponsor zur Seite zu stehen.“

Der Vorstand von Schalke 04 verhandele zurzeit massiv, auch mit anderen Partnern. „Und da bin ich ganz sicher, dass es da auch zu positiven Ergebnissen kommt.“ Es werde sicherlich auch Gespräche geben mit Vivawest. „Aber, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Vivawest tatsächlich Hauptsponsor oder ein Sponsor sein kann in der Größenordnung Erste Bundesliga.“

Der Vorstandsvorsitzende des FC Schalke 04, Bernd Schröder, betonte, dass man sehr froh sei, „Vivawest an unserer Seite zu haben“. Beide Seiten seien sich einig, eine langfristige Partnerschaft anzustreben, teilte Schröder auf Anfrage mit. „Wir befinden uns dazu mit Vivawest in Gesprächen, auf welcher Ebene diese Zusammenarbeit in den kommenden Jahren stattfinden wird.“ Gleichzeitig spreche Schalke mit potenziellen neuen Partnern. „Und ja, dabei geht es auch um einen möglichen Wechsel auf der Position des Hauptsponsors. Entschieden ist bislang nichts.“ dpa