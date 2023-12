Diawusie mit 25 plötzlich verstorben: Jahn Regensburg äußert sich zu Todesursache

Der Fußballprofi Agyemang Diawusie von Jahn Regensburg ist gestorben. Das gab der Klub bekannt. Die Todesursache ist geklärt.

Update vom Donnertag, 30. November, 12.52 Uhr: Nach dem plötzlichen Tod des Fußballprofis Agyemang Diawusie von Drittligist SV Jahn Regensburg hat der Verein sich nun zur mutmaßlichen Todesursache geäußert. „Der 25-jährige Agyemang Diawusie war am vergangenen Dienstag an einem plötzlichen Herztod, mutmaßlich ausgelöst durch einen viralen Infekt mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung, gestorben“, heißt es in einer Mitteilung der Regensburger.

„Wir können unsere Fassungslosigkeit noch immer kaum in Worte fassen und es fällt uns allen unglaublich schwer, diesen Verlust zu verarbeiten“, wird Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, in der Mitteilung zitiert. Das Ligaspiel am Sonntag gegen den SC Freiburg II soll trotzdem stattfinden: „In intensiver Absprache mit seinen engsten Vertrauten – seiner Familie, seinen engsten Freunden, seinem Berater, seinen Teamkollegen & dem Trainerteam – sind wir heute zum gemeinschaftlichen Entschluss gekommen, das Spiel am Sonntag gegen den SC Freiburg II im besonderen Andenken an und in tiefer Trauer um Agy austragen zu wollen“, sagte Beierlorzer.

SV Jahn Regensburg geschockt: Fußballprofi Agyemang Diawusie mit 25 Jahren verstorben

Erstmeldung vom Dienstag, 28. November, 19.17 Uhr: Regensburg – Wie Drittligist Jahn Regensburg bekannt gegeben hat, ist Agyemang Diawusie verstorben. Der Klub trauert um seinen Spieler: „Der Verein ist geschockt und zutiefst betroffen über dieses tragische Ereignis.“ Der Verein hat die Nachricht im Laufe des Dienstags (28. November) erhalten.

Spieler mit 25 gestorben: Todesursache von Regensburgs Diawusie ist unklar

Agyemang Diawusie von Jahn Regensburg wurde nur 25 Jahre alt. „Die Jahn-Familie trauert mit den Hinterbliebenen und ist in Gedanken bei Agyemangs Familie, den Verwandten, engen Freunden und Wegbegleitern“, heißt es in der Meldung des Klubs weiter.

Zur Todesursache und den genauen Umständen des tragischen Todes des jungen Profis machte der Verein keine Angaben: „Wegen der schrecklichen Situation und aus Respekt gegenüber seiner Familie bitten wir darum, deren Privatsphäre zu respektieren.“

Diawusie kehrte erst im Sommer nach neun Jahren zu Jahn Regensburg zurück

Agyemang Diawusie stand zuletzt am 14. Spieltag Anfang November im Spiel gegen 1860 München für Jahn Regensburg auf dem Feld. Während der 25-Jährige eine Woche später gegen Ulm noch auf der Ersatzbank saß, gehörte Diawusie am Wochenende gegen Dynamo Dresden erstmals in dieser Saison nicht zum Kader von Jahn Regensburg.

Der Außenstürmer spielte bereits in der Jugend für den Jahn, verließ den Klub allerdings 2014. Über die Jugendmannschaft des FC Nürnberg ging der Weg des früheren deutschen Juniorennationalspielers nach Leipzig. Im Januar wechselte Diawusie dann aus Österreich vom SV Ried zur SpVgg Bayreuth, ehe er im Sommer zu seinem Jugendverein nach Regensburg zurückkehrte. In dieser Spielzeit stand der Offensivakteur 16-mal für den Jahn auf dem Platz. Sein Cousin Ransford Königsdörffer ist ebenfalls Fußballprofi und steht in der 2. Bundesliga beim Hamburger SV unter Vertrag.