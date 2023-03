Vor Duell gegen Bayern: PSG siegt dank Mbappés Rekordtor

Mbappe wurde mit seinem 201. Tor zum besten Torschützen von Paris Saint-Germain aller Zeiten. © Aurelien Morissard/AP/dpa

Paris Saint-Germain hat eine glanzlose Generalprobe vor dem Champions-League-Kracher beim FC Bayern München hingelegt.

Paris - Das Star-Ensemble siegte in der französischen Ligue 1 zu Hause gegen den FC Nantes zwar mit 4:2 (2:2), präsentierte sich aber nur in der Anfangsphase in Topform. Im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse am kommenden Mittwoch in München müssen sich die Pariser vorrangig defensiv steigern, um trotz eines 0:1 aus dem Hinspiel weiterkommen zu können.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Superstar Kylian Mbappé mit dem 4:2 in der Nachspielzeit (90.+2), es war der 201. Pflichtspieltreffer des Franzosen für PSG. Er überflügelte damit Edinson Cavani und ist nun alleiniger Club-Rekordtorschütze.

PSG lag durch den argentinischen Weltmeister Lionel Messi (12. Minute) und ein Eigentor von Jaouen Hadjam (17.) früh mit 2:0 in Führung, doch dann schlich sich beim französischen Serienmeister der Schlendrian ein. Ludovic Blas (31.) und Ignatius Ganago (38.) nutzten die Unachtsamkeiten in der PSG-Abwehr zum zwischenzeitlichen 2:2. Danilo Pereira (60.) und Mbappé retteten mit ihren Treffern dem Tabellenführer doch noch den Sieg.

Paris trat ohne den am Knöchel verletzten Neymar an. Der brasilianische Offensivstar, der beim Ligaspiel vor zwei Wochen gegen Lille (4:3) umgeknickt war, wird laut Trainer Christoph Galtier auch im Rückspiel der Königsklasse in München fehlen. dpa