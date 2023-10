Vor USA-Testspiel: Schweigeminute und Solidarität mit Israel

Der deutsche Fußball „steht fest an der Seite“ Israels, sagt DFB-Präsident Bernd Neuendorf. © Carmen Jaspersen/dpa

Der DFB und seine amerikanischen Gastgeber halten vor dem Länderspiel eine Schweigeminute ab. Der deutsche Fußball „steht fest an der Seite“ Israels, betont der deutsche Verbandschef.

Hartford - Vor dem Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die USA wird es eine Schweigeminute für die „während und nach dem verheerenden Terrorangriff auf Israel ums Leben gekommenen Menschen geben“. Das teilte der DFB kurz vor dem Anpfiff der Partie (21.00 Uhr/RTL) im Pratt & Whitney Stadium in Hartford mit.

„Auf dieses gemeinsame Zeichen für Frieden haben sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der amerikanische Verband US Soccer verständigt“, hieß es in der Mitteilung des DFB.

Präsident Bernd Neuendorf hatte zuvor in Gesprächen mit dem israelischen Botschafter in Berlin, Ron Prosor, und dem Präsidenten des israelischen Fußballverbandes, Moshe Zuares, die Solidarität des deutschen Fußballs zum Ausdruck gebracht.

Enge Freundschaft mit dem israelischen Verband

„Der terroristische Angriff der Hamas auf den Staat Israel und seine Bürgerinnen und Bürger erfüllt den DFB mit Entsetzen und Trauer. Das grausame Vorgehen der Hamas hat zahlreiche unschuldige Opfer gekostet. In dieser schwierigen Situation steht der Fußball in Deutschland fest an der Seite unserer Freunde und Partner in Israel“, sagte Neuendorf.

Den DFB verbinde eine jahrzehntelange, enge Freundschaft mit dem israelischen Fußball-Verband, betonte der deutsche Verbandschef. Nach den Angriffen der Hamas war unter anderem auch das geplante Spiel der deutschen U-21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Israel abgesagt worden. Im Jugendbereich treten regelmäßig Auswahl-Teams aus Deutschland und Israel zu Freundschaftsspielen gegeneinander an. Die A-Nationalmannschaft hatte zuletzt eine Testpartie gegen Israel im März 2022 in Sinsheim 2:0 gewonnen. dpa