Vor Vorstellung in Miami: Messi im Supermarkt unterwegs

Teilen

Lionel Messi und seine Familie haben in den USA Quartier bezogen. © Tom Weller/dpa

Lionel Messi an der Supermarktkasse - in vielen Ländern angesichts seiner Bekanntheit undenkbar, in den USA nicht.

Miami - Auch Lionel Messi muss mal einkaufen: Kurz vor der Vorstellung bei seinem neuen Club Inter Miami haben Fotos des argentinischen Fußball-Superstars aus einem Supermarkt für Aufsehen gesorgt.

Die Bilder, die argentinische Medien veröffentlichten, zeigen den Kapitän der Weltmeister-Mannschaft mit einem vollgepackten Einkaufswagen. Der 36-Jährige ließ sich zudem mit Fans fotografieren.

Dass Messi seine Shopping-Tour dem Anschein nach relativ ungestört absolvieren konnte, sei ein Beleg dafür, dass ihn in den USA nun ein ruhigeres Leben erwarte, mutmaßten argentinische Medien. Fußball spielt im Land des nächsten WM-Mitausrichters hinter den großen Profisportarten wie American Football, Basketball, Baseball und Eishockey eine Nebenrolle, die Frauen-Nationalmannschaft ist deutlich erfolgreicher als jene der Männer.

Messi nahm den Berichten zufolge am Donnerstag erstmals am Training teil, seine offizielle Vorstellung beim neuen Club wird für diesen Sonntag erwartet.

Sein Vertrag bei Paris Saint-Germain war nach zwei Jahren ausgelaufen, eine Rückkehr zu seinem langjährigen Club FC Barcelona kam nicht zustande. Der Offensivspieler hatte jüngst in einem Interview betont, er wolle seine Karriere in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS nicht einfach ausklingen lassen. dpa