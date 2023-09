„Sandro-typische“ Reaktion auf Job-Angebot beim DFB: Nagelsmann berichtet von wichtigem Telefonat

Von: Marcel Schwenk

Der DFB hat Julian Nagelsmann offiziell als Bundestrainer vorgestellt, Sandro Wagner wird assistieren – und ist laut seinem Chef heiß auf die Aufgabe.

Frankfurt – Die deutsche Nationalmannschaft hat einen neuen Bundestrainer. Was bereits seit mehreren Tagen durch die Medien geisterte, ist seit Freitagvormittag (22. September) offiziell: Julian Nagelsmann übernimmt das seit der Trennung von Hansi Flick vakante Amt.

Sandro Wagner Geboren: 29. November 1987 (Alter 35 Jahre) in München Stationen als Trainer: SpVgg Unterhaching, Co-Trainer deutsche Nationalmannschaft Co-Trainer des DFB-Teams seit: 22. September 2023

Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer – Wagner und Glück assistieren

Der Kontrakt läuft zunächst bis zur Heim-EM 2024, eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über das Turnier hinaus sei nicht ausgeschlossen. Zunächst gelte der volle Fokus aber einem erfolgreichen Abschneiden bei der Kontinentalmeisterschaft im kommenden Sommer.

Zur Seite stehen werden ihm bei diesem Unterfangen Sandro Wagner und Benjamin Glück. Ersterer assistierte bereits dem Interimstrainer Rudi Völler beim 2:1-Erfolg über Frankreich und wird diese Rolle nun auch unter Nagelsmann behalten.

Sollen die DFB-Auswahl wieder auf Kurs bringen: der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann (re.) und sein Co-Trainer Sandro Wagner (li.). © IMAGO/Philippe Ruiz

DFB-Team: Julian Nagelsmann berichtet von Gespräch mit Co-Trainer Sandro Wagner

„Ich kenne Sandro natürlich schon lange, habe ihn trainiert in Hoffenheim. Ich weiß, dass er ein extrem intelligenter Mann ist, der sich auch als Spieler schon viel damit beschäftigt hat. Er hat in Unterhaching schon sehr gute Arbeit geleistet und jetzt auch, in Rücksprache mit Rudi (Völler, Anm. d. Red.), einen sehr guten Job gemacht. Dann war es für mich auch naheliegend, ihn zu fragen, ob er auch Teil des neuen Trainerteams sein möchte“, erzählt der ehemalige Bayern-Coach auf seiner Vorstellungs-Pressekonferenz.

Die Reaktion des langjährigen Bundesliga-Stürmers sei „Sandro-typisch“ gewesen: „Das Telefon wurde sehr warm an meinem Ohr, weil er so gebrannt hat. Das hat mir sofort signalisiert, dass es die richtige Entscheidung war. Dass wir genau so einen Typen auch brauchen im Trainerteam, der mitzieht, der vorangeht, der natürlich auch die Spieler kennt und einen guten Draht hat.“ Seinen Posten als TV-Experte beim ZDF wird Wagner hingegen niederlegen, wie der Sender in einer Pressemitteilung bekanntgab.

DFB-Team: Nagelsmann, Wagner und Glück feiern Premiere auf USA-Reise

Auch Nagelsmanns anderer Co-Trainer Benjamin Glück ist ein Wegbegleiter aus vergangenen Tagen. Gemeinsam arbeiteten die zwei bereits bei der TSG Hoffenheim, bei RB Leipzig und beim FC Bayern zusammen. „Er ist einer, der einfach meine Struktur kennt, meine Gedanken kennt, der auch mit Spielern sprechen kann, ohne dass ich daneben sitze“, führt der Hoffnungsträger des DFB aus.

Sein Debüt an der Seitenlinie wird das neu formierte Dreiergespann im Oktober im Rahmen der USA-Reise, die durchaus für Kritik sorgte, geben. Erster Gegner in Übersee sind am 14. Oktober die Vereinigten Staaten, vier Tage später folgt das Duell mit Mexiko. (masc)