Vorzeitiges Ende der Saison für Joao Félix: Der Portugiese fällt verletzungsbedingt aus

Wegen einer Oberschenkelverletzung wird der Félix für den Rest der Saison ausfallen © IMAGO/Mutsu Kawamori

Joao Félix, portugiesischer Fußball-Nationalspieler, wird wegen einer Verletzung nicht mehr in den verbleibenden Spielen um die Champions-League-Plätze mitspielen können.

Berlin - Portugals Fußball-Nationalspieler Joao Félix fällt bis zum Saisonende aus und wird dem spanischen Meister Atlético Madrid im Kampf um die Champions-League-Plätze fehlen. Der 22 Jahre alte Offensivspieler hatte am Ostersonntag beim 2:1-Heimsieg gegen Espanyol Barcelona eine Oberschenkelverletzung erlitten.

«Leider sind die Nachrichten nicht die, die ich erwartet hatte, und ich bin zutiefst traurig, dass ich meinem Team in den verbleibenden Spielen in dieser Saison nicht helfen kann», schrieb Felix dazu am Dienstag auf Instagram.

Die Madrilenen, die in der Vorwoche im Viertelfinale der Königsklasse gegen Manchester City ausgeschieden waren, sind nach 32 von 38 Spielen als Vierte punktgleich (60) mit dem Tabellenzweiten FC Barcelona und dem Dritten FC Sevilla. Real Madrid liegt 15 Zähler vor dem Trio. Die ersten vier Plätze berechtigen zur Teilnahme an der Königsklasse. Betis Sevilla liegt drei Punkte hinter Atlético. Neben Félix fällt auch Thomas Lemar wegen einer Oberschenkelverletzung aus. (dpa)