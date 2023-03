Voss-Tecklenburg statt Flick: Sportmoderator wagt „Gedankenspiel“

Von: Antonio José Riether

Teilen

Wäre Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg eine für den Posten von Hansi Flick? Moderator Manu Thiele überrascht mit einem originellen Vorschlag.

Frankfurt am Main - Auch in den ersten beiden Länderspielen nach der Katastrophen-WM in Katar konnte die deutsche Nationalmannschaft nicht überzeugen. Gegen ein harmloses Peru gab es den erwarteten 2:0-Pflichtsieg, die Belgier überrollten die Flick-Elf allerdings am Dienstagabend in der Anfangsphase. Viele Experten sind angesichts der größtenteils ausbleibenden Entwicklung der Mannschaft skeptisch. Moderator Manuel Thiele schlägt sogar vor, die Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg als Verantwortliche bei den Männern zu installieren.

Martina Voss-Tecklenburg Geboren: 22. Dezember 1967 in Duisburg Position: Bundestrainerin der DFB-Damen Trainer-Stationen: FCR 2001 Duisburg, FF USV Jena, Credit Suisse Academy, Schweizer Nationalteam Länderspiele für Deutschland: 125 (27 Tore)

DFB: Flick-Truppe kommt nach Katar-WM noch nicht in den Flow

Im vergangenen Sommer ließ die Frauen-Nationalmannschaft die Herzen der deutschen Fußballfans höher schlagen. Nach der enttäuschenden EM der Männer 2021, bei der die Nationalelf im Achtelfinale ausschied, sorgte das Team von Martina Voss-Tecklenburg für eine wahre Euphoriewelle. Erst im Finale gegen Gastgeber England war für die DFB-Frauen Schluss, was an der Anerkennung für die starken Leistungen jedoch nichts änderte. So wurde das Team von tausenden Fans am Frankfurter Römer empfangen.

Solche Szenen wünscht man den Männern auch, jedoch scheint die Mannschaft von Hansi Flick noch nicht im Flow zu sein. In den ersten beiden Partien war noch keine deutliche taktische Linie erkennbar, bis zur Heim-EM im kommenden Jahr sollte diese jedoch eingespielt sein. Zudem will der Bundestrainer neue Gesichter in den Kader integrieren – Stichwort „frischer Wind“ – auch wenn die zahlreichen Debütanten logischerweise nicht für Stabilität sorgen konnten.

Das machen die DFB-Stars vom Sommermärchen 2006 heute Fotostrecke ansehen

DFB-Frauen mit ansehnlichen Ergebnissen – die nächsten harten Tests stehen an

Bis zur EM 2024 bleibt immerhin noch etwas Zeit für Flick und seine Mannschaft, für die Frauen geht es in diesem Jahr schon wieder um einen großen Titel. Denn die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland wird im Juli und August in den beiden ozeanischen Ländern ausgetragen – die EM-Finalistinnen gehören wie fast immer zum engeren Favoritenkreis.

Nach Platz zwei bei der WM in England ging es erfolgreich für die DFB-Damen weiter, in den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Türkei (3:0) und Bulgarien (8:0) gab es jeweils hohe Siege ohne Gegentor. Darauf folgte ein 2:1-Sieg im Testspiel gegen Frankreich sowie zwei Vorbereitungsspiele gegen die USA, bei denen das Team von Martina Voss-Tecklenburg einmal 2:1 gewann und 1:2 unterlag. Nach einem 0:0 gegen Schweden im Februar stehen im April weitere Knaller-Tests gegen die Niederlande und Brasilien an.

Manuel Thiele mit „Gedankenspiel“: Voss-Tecklenburg als Bundestrainerin der Männer?

Einer, der sich offenbar mit der Entwicklung der Frauennationalmannschaft auseinandergesetzt hat, ist Manuel Thiele. Der Sportmoderator und YouTuber ließ seine Twitter-Gefolgschaft an einem Gedankenspiel teilhaben, das es in sich hat. „Martina Voss-Tecklenburg als Bundestrainerin der Männer fände ich total spannend!“, schrieb der Münchner, der seit 2021 Teil des Sportstudio-Teams des ZDF ist.

„Leistungsprinzip, ein gutes Gespür, wie man die Stärken der Spielerinnen rauskitzelt, Teamgeist fördern... passt!“, fasste er die Argumente für Voss-Tecklenburg als Nationaltrainerin der Männer zusammen. Die Reaktionen ließen nicht lang auf sich warten. „Ich denke der Frauen Fußball unterscheidet sich zu sehr vom Männerfußball und dort hat sie zu wenig Erfahrungen“, meinte ein User, ein anderer sieht es ebenfalls kritisch und fragt: „Denkst du, dass die verwöhnten Profis eine Trainerin ernst nehmen würden?“

Manuel Thiele ist für seine YouTube-Videos bekannt. Für ihn wäre Martina Voss-Tecklenburg als Herren-Bundestrainerin offenbar eine Option. © Screenshot YouTube (@sportstudiofussball)/foto2press/imago

Gemischte Reaktionen auf MVT-Vorschlag: „Schlechter als Flick wird sie auch nicht sein“

Doch bei manchen Fans kommt der Vorschlag gut an. „Martina Voss-Tecklenburg hat mit Abstand besser geliefert als ihre männlichen Kollegen (...) schlechter als Flick wird sie auch nicht sein“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer spricht davon, „alte verkrustete Hierarchien aufzubrechen“. Realistisch ist der Plan in näherer Zukunft aber nicht, Voss-Tecklenburg wird ihr Arbeitspapier nämlich voraussichtlich beim DFB verlängern. Der aktuelle Kontrakt der 55-Jährigen würde bereits nach der WM auslaufen, eine Ausdehnung des Kontrakts bis zur EM 2025 steht derzeit im Raum.

Ganz aus der Luft gegriffen ist ein möglicher Wechsel von Nationaltrainern innerhalb eines Verbandes aber nicht. So zeigt etwa der kanadische Nationalcoach John Herdman, dass dies möglich ist. Der Engländer war von 2011 bis 2017 für die Frauennationalmannschaft Kanadas zuständig, seit 2018 steht er bei den Männern der Nordamerikaner an der Seitenlinie und qualifizierte sich mit Alphonso Davies und Co. sogar für die WM 2022. (ajr)