Wales – England heute im Live-Ticker: Die Insel kocht – „Battle of Britain“ ums Achtelfinale

Von: Marius Epp

Teilen

Englands Harry Maguire und Declan Rice bekommen es mit den Nachbarn aus Wales zu tun. © IMAGO/Moritz Mueller

In der WM-Gruppe B kommt zum Duell um die Vorherrschaft auf der Insel: Wales fordert England heraus. Das „Battle of Britain“ Live-Ticker.

Fußball-WM, Gruppe B: Wales – England | Dienstag, 20 Uhr

Die „Three Lions“ sind im Nachbarschaftsduell Favorit, die „Drachen“ haben noch eine Minimalchance aufs Achtelfinale.

Zum Aktualisieren drücken Sie F5 oder ziehen Sie den Smartphone-Bildschirm nach unten.

Wales - England -:- (-:-)

Aufstellung Wales Ward - Williams, Mepham, Rodon, Davies - Ramsey, Ampadou, Allen - Bale, James, Moore Aufstellung England Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Henderson, Bellingham - Foden, Kane, Rashford Tore

Update vom 29. November, 19.22 Uhr: Die Aufstellungen beim Briten-Duell sind da! Die Waliser wählen eine deutlich offensivere Aufstellung, da für sie nur ein Sieg zählt. Bei den Engländern steht der oft geforderte Phil Foden in der Startelf. Kyle Walker ersetzt Kieran Trippier auf der Rechtsverteidiger-Position.

Erstmeldung vom 29. November: Ar-Rayyan – Am letzten Spieltag der Gruppe B kommt es bei der WM 2022 zu einem ganz besonderen Duell: Wales und England bestreiten das „Battle of Britain“, wie das Spiel in den britischen Medien besungen wird.

Während die Engländer mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen schon fast sicher fürs Achtelfinale qualifiziert sind, klammern sich die Waliser (ein Punkt) an den letzten Strohhalm. Nur mit einem Sieg kann die Elf von Trainer Robert Page und Superstar Gareth Bale noch das Achtelfinale erreichen.

WM-Derby zwischen England und Wales – „Drachen“ wollen Minimalchance nutzen

Auch bei einem Sieg muss Wales auf Schützenhilfe aus dem Parallelspiel (Iran gegen die USA, hier im Live-Ticker) hoffen. Trennen sich der Iran und die USA unentschieden, stünden die „Drachen“ im Achtelfinale. Gibt es im Parallelspiel einen Sieger, muss Wales mit mindestens vier Toren Unterschied gegen England gewinnen, um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben.

Wales konnte in den ersten beiden Spielen gegen den Iran und die USA spielerisch nicht überzeugen. „Ich bin frustriert, weil wir nicht die Leistung gezeigt haben, mit der wir es zur Weltmeisterschaft geschafft haben. Das ist wirklich enttäuschend“, haderte Trainer Page.

WM-Torschützenkönige: Alle Top-Torjäger von 1930 bis 2018 Fotostrecke ansehen

WM 2022: England gegen Wales im Live-Ticker

WM-Euphorie gibt es auch in England noch nicht. Nach dem 6:2-Auftaktsieg zeigte die Mannschaft von Gareth Southgate im zweiten Spiel gegen die USA einen uninspirierten Auftritt und ließ sich von den Amerikanern streckenweise dominieren. Die Ansprüche sind im Mutterland des Fußballs wie immer hoch, ein Sieg gegen Wales ist eigentlich Pflicht.

Wir begleiten die Partie im Ahmed bin Ali Stadium ab 20 Uhr im Live-Ticker. TV-Infos zum Spiel gibt es hier. (epp)